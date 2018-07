VIDEO: Joven gravemente herido al caer en un hueco de CFE en Mérida

Accidentes en Mérida

Andy B.U.F, de 22 años, sufrió traumatismo craneoencefálico, pues sufrió una caída de tres metros de profundidad, al no fijarse y caer en un registro de la CFE.

La madrugada del domingo el joven salió a buscar un taxi después de trabajar, cuando caminaba por las calles del norte de Mérida iba distraído con el celular por lo que no se percató del hueco de registro de la CFE y cayó.

Andy salía de trabajar en Plaza Galerías en Mérida y caminaba junto con un compañero de trabajo quien fue el primero en auxiliarlo y posteriormente dar aviso a las autoridades.

Las autoridades compartieron en sus redes sociales el momento en que rescataron al joven del hueco.

VIDEO:

El joven de 22 años y con domicilio en la colonia Plan de Ayala Sur en Mérida, sufrió traumatismo craneoencefálico, tras la caída a una profundidad de tres metros.

El compañero del joven herido declaró que el hueco no tenía tapa y no estaba abanderado, no había ningún señalamiento de precaución, lo que ponía en peligro a toda la ciudadanía de Mérida que transite por esa zona.

Al lugar del accidente arribaron autoridades de la policía municipal de Mérida y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes organizaron el rescate del joven.

Dentro del hueco del registro sin tapa de la CFE quedó un charco de sangre del joven accidentado.

Tras ser sacado del hueco, el joven fue atendido por paramédicos quienes organizaron y determinaron su traslado a la T-1 debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer tres metros.