Señalan turbias contrataciones en la Segey

Personal administrativo de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), se manifestaron porque no fueron considerados en la asignación de plazas por parte de la administración saliente.

Fue poco después de las tres de la tarde cuando, en el edificio de dicha institución, cerca de 50 trabajadores dieron a conocer su inconformidad, pues muchos llevan más de 20 años y no han recibido algún incentivo y tampoco se les ha re categorizado.

Bertha Elena Díaz Gorocica, secretaria general del sindicato de la 3-1 de la Segey, indicó que: “Estamos inconformes de que hay mucha gente que tenemos muchísimos años trabajando aquí y no se nos ha tomado en cuenta en la cuestión de plazas. Están contratando a gente que nunca ha estado acá, vienen, checan su tarjeta y se van”.

Comentó que hay personas que tienen 20 años trabajando ahí y no se les ha dado algún estímulo para que “trabajen con ganas”. “Aquí no nos están tratando bien porque nos están pisoteando los pies”, agregó.

La cabecilla mencionó que el movimiento se formó porque ya están hartos de esa situación, a la cual no han tenido respuesta. Cabe mencionar que el pasado 2 de septiembre presentó un escrito con ciertas peticiones pero hasta el momento no han tenido alguna respuesta por parte del titular de la dependencia estatal, Delio Peniche Novelo.

Los manifestantes tomaron las instalaciones del sitio para ir a plantear la situación al directivo de la dependencia educativa, sin embargo, no tuvieron éxito. En la oficina, les mencionaron que entreguen un oficio para que tomen en cuenta su exigencia.

“Están cambiado de plazas a los compañeros, dando nuevas a gente que no tiene el perfil, les están dando plazas de prefectos a gente que tampoco tiene el perfil, no son docentes; igual plazas de profesor-investigador y de clave alta, sin tomarnos en cuenta. Nosotros ya sabemos el manejo de todo y no es posible que le den a alguien nuevo un puesto alto cuando no sabe nada”, contó la trabajadora, al tiempo de mencionar que uno de categoría alta gana 20 mil pesos con prestaciones, mientras que muchos de ellos solo perciben un salario de tres mil pesos.