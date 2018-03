Recrean la Pasión y Muerte de Jesucristo en Yucatán

Llamado a la reconciliación y el perdón

Con un llamado a la reconciliación, al perdón y la unidad, principalmente en estos tiempos tan importantes porque vienen elecciones, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez, presidió las celebraciones litúrgicas del Viernes Santo.

Monseñor dio el mensaje de las tres últimas de las Siete Palabras, haciendo un llamado a que los yucatecos estén unidos, perdonen a quienes los han ofendido, y pidan disculpas a quienes ofendieron, y a los políticos a tener campañas limpias, no atacarse y a ser propositivos.

Ayer por diversos puntos de la ciudad y el estado se realizaron escenificaciones de la Pasión de Cristo, siendo las más concurridas la del municipio de Acanceh, Cristo Rey, en Pacabtún y en el Cereso de Mérida.

En el oriente de la ciudad, Rubén Armando Cáceres caminó las hirvientes calles de Pacabtún personificando a Jesús de Nazaret.

El joven tuvo que soportar los 35 grados centígrados a las 13: 19 horas, una sensación térmica de 39 grados y humedad de 37 por ciento, lo que hacía jalar aire a los vecinos que los acompañaban, quienes sí tenían la posibilidad de refrescarse con uno de los tantos vendedores de granizados y bolis que iban a la par de la caminata.

Sofocante calor

La primera caída fue sofocante para el joven Rubén Armando y fue tan natural que los y las adolescentes que lo acompañaban a los lados de la calle manifestaron su sorpresa al ver la escena.

Como cada año la Parroquia de Cristo Rey atrae más gente principalmente por la personificación es que realiza de la Pasión de Cristo.

Está vez unas 5 mil personas vivieron el doloroso caminar de Cristo al calvario.

Lucía Segovia, quien personificó a la madre de Cristo, al igual que la Magdalena sufrieron en carne propia la fatiga y el calor que tuvieron como prueba para superar durante el largo camino, que es esta ocasión fue mi yo más largo que todos los anteriores.

Es uno de Viacrucis más concurridos del sureste mexicano, en un fraccionamiento antes estaba plagado de pandillas que terminaban peleándose con saldos sangrientos.

Los primeros padres de la parroquia se dieron a la tarea de atraer a esos jóvenes pandilleros.

Aunque hubo golpes en la propia Iglesia en su momento, hoy la delincuencia se resume a unas cuantas pintas en bardas.

La falta de criterio de un clérigo estuvo a punto de acabar con este gran avance de Cristo entre los jóvenes de este y otros fraccionamientos aledaños, pero afortunadamente a la fecha se sigue realizando la Viacrucis teniendo como protagonistas a los jóvenes de Pacabtún.

Regalo de Dios

En Acanceh, Andrés Antonio Medina Chalé, de 21 años de edad, padeció también de las altas temperaturas pero salió avante de su compromiso de representar a Jesucristo por tercera vez consecutiva.

Andrés, quien desde los seis años de edad participa en las representaciones de la Pasión de Cristo, asegura estar preparado para participar las veces que sea necesario.

“Para mí y para el pueblo es una bendición participar. Pero cuando adquiero el papel de Jesús siempre digo que Dios me ha bendito. Dios es muy grande por darme este papel. Tuve una preparación física y espiritual, que es saber estar bien con Dios, la oración y cómo vas a hacerlo de manera física, que es entrenamiento y ejercicio para adquirir fuerza y condición”, indicó.

Agregó que: “Iba a corrre y me ayudaba una persona en el entrenamiento, para tener más carbohidratos y proteínas. En la última semana ensayamos y cargaba la cruz, recorrimos las calles y fue parte del entrenamiento. Desde diciembre nos estamos preparando. Y yo lo ofrezco por una persona especial, que es mi tía, que es una madre para mí. Ella se enfermaba mucho y al momento de iniciar este papel, bendito Dios ella es una persona normal; se llama Carmen Chalé Acosta y tiene 70 años. Ella padecía del corazón, le había dado dos infartos, le hicieron dos cateterismos. Bendito Dios ella está bien y sé que Dios nunca me desamparó, solo Él me conoce y sabe lo que yo siento. Mi tía es como mi madre, porque mi mamá siempre trabajaba, y yo y mi hermana siempre la vimos como una madre”, dijo.

El encierro no merma la fe

En el Cereso también se celebró la representación del sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad.

Considerada como una fecha de suma importancia para la comunidad católica, los internos realizaron el Viacrucis de Jesús, muestra de la devoción y creencia de loa internos.

“Además de que es un momento de reflexión espiritual”, explicó Francisco Brito Herrera, titular del centro penitenciario.

“Esto es un evento importantísimo para todo el mundo, y aquí intelectualmente los tranquiliza, reflexionan sobre su situación jurídica, su situación familiar. Esto los ayuda emocionalmente para su bien y el de sus familiares”, puntualizó mientras los reos interpretaban los pasajes bíblicos que refieren la muerte de Jesús.