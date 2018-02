Los peores y más despiadados casos de maltrato animal en Yucatán

Maltrato animal en Mérida

El maltrato animal es causar dolor innecesario o estrés al animal, va desde la negligencia en los cuidados del animalito hasta tortura, mutilación o la muerte intencionada de un animal.

Se considera maltrato animal si está amarrado todo el día, vive en hacinamiento, no tienen agua ni alimento, está en abandonado, entre excrementos, está enfermo, no tiene techo, lo usan para vender sus cachorros, no tiene un espacio para vivir y no es cuidado.

Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, al poniente de Mérida, se acercaron a la Redacción del Diario La Verdad Yucatán, para pedir que ayuden a una persona que tiene en su casa a dos perros y a más de 20 gatos encadenados.

Gatos encadenados en Mérida

El temor de los vecinos es que la perrera acuda a esta vivienda y se lleve a los animales para sacrificarlos.

Gatos encadenados en Mérida

Más allá de querer maltratar a estos animales, la persona de este predio ha intentado salvaguardar a los mínimos, aunque las fotografías que proporcionaron reflejan maltrato animal.

Violento caso de maltrato animal en Mérida

En la colonia Plan de Ayala II, un grupo de vándalos dañó severamente a un perrita callejera, al grado de casi sacarle los ojos aproximadamente 13 personas lastimaron cruelmente a un animal dejando su estado de salud bastante deteriorado, presentaba fiebre, espuma en la boca y los ojos severamente lastimados.

Maltrato de perros en Mérida

La historia no tuvo un final feliz, ya que a pesar de los esfuerzos de los rescatistas la perrita tuvo que ser "dormida".

Gatito bañado de pintura y tirado a cables de alta tensión

Pobladores de Espita y usuarios de redes sociales se mostraron muy enojados por la cruel muerte de un gato en ese municipio.

Gato maltratado en Mérida

Personas “sin corazón ni piedad” bañaron al gato con pintura morada, le ataron un alambre en el cuello y lo arrojaron en un cable de tensión eléctrica, donde quedó colgado.

El maltrato animal está ligado al maltrato y violencia contra las personas y generalmente es contra los más débiles como niños, mujeres y de la tercera edad. Por ello, si le ponemos un freno al maltrato animal también le estamos poniendo un freno a los abusos contra los seres humanos y vivos.

Han denunciado que personas se dedican a envenenar animales para hacer frente a la proliferación de los canes, se ha dado la muerte misteriosa de perros callejeros.

Perro envenenados en Umán

Han reportado un importante número de perros muertos en los montes, son envenenados con un compuesto químico utilizado como insecticida, lo cual le produce la muerte al can en aproximadamente 10 minutos.

Tizimín

En este municipio denunciaron sobre una supuesta matanza de perros a través del envenenamiento, una persona no identificada dejó croquetas, huevo y pan en la calle pero que tenían un extraño tono azul.

Perros envenenados

Motul

Un perro cruza con rottweiler llegó a la misa de San Juan Bosco con su dueña, pero fue abandonado a su suerte cuando lo sacaron de la capilla. la perrita que portaba un collar grueso de piel se negaba a salir y más se acercaba a su dueña, pero ésta avergonzada decía que no era de ella.

Protección Civil la atraparon y amarraron en la sombra mientras terminaba la misa y procesión, pero al final la propietaria no volvió por el animal

Costumbres de Yucatán que pueden ser consideradas maltrato animal

La "Danza de Kots Kal Tso" una tradición de la comunidad de Dzitás

Un grupo de hombres baila con el pavo, lo van desplumando vivo, le tuercen la cabeza y si no muere un Sacerdote Maya golpea la cabeza del pavo hasta que muera.

Calesas con caballos

Muchas personas de la sociedad yucateca consideran esta tradición y atractivo turístico como maltrato hacia los caballos.

Calesas con caballos Mérida

Corridas de toros

Gran parte de la sociedad considera un serio caso de tortura animal las corridas de toros que se realizan varios puntos del estado.

Solo 15 municipios de los 105 de Yucatán han prohibido niños en las corridas de toros.

Denuncias de maltrato animal en redes sociales de Mérida