Las mujeres dominan la economía informal en Yucatán

La mujer ha ganado espacios en el sector empresarial y en la economía del hogar, ya que muchas de las trabajadoras son madres solteras, divorciadas e incluso viudas, pero eso no las limita para buscar el sustento de la familia.

Al respecto, algunas empresarias manifiestan su sentir y destacan que la mujer en la actualidad, debe buscar primeramente su independencia intelectual y económica, después formar un hogar.

Las empresarias Diana del Carmen Castañeda Medina, propietaria de plazas comerciales y Gladys Peniche González, asesora jurídica y propietaria de guarderías, comparten con los lectores de La Verdad Yucatán, sus experiencias.

¿CÓMO VEN EL DESARROLLO DE LA MUJER EN LA PARTE EMPRESARIAL?

La mujer siempre ha sido empresaria, incluso realiza un doble trabajo, ya que no solamente en su casa, también sale a la calle a buscar ingresos para la familia. Es una parte muy importante de la economía. Hay muchas madres solteras, divorciadas y llevan el peso económico del hogar.

¿EN QUÉ PROPORCIÓN HA CRECIDO LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA?

Habría que hablar de dos tipos de economía la formal y la informal. En la economía informal el 80 por ciento son mujeres, me refiero a las que venden por catálogo, zapatos, joyas etc., así como otras que tienen sus propias cocinas económicas, salones de belleza, entre otros giros comerciales. Fíjate en las calles cuántas vendedoras ambulantes hay. En la parte formal, en el sector empresarial, hemos avanzado. Somos menos en comparación con los hombres pero seguimos contribuyendo en el pago de prestaciones sociales como seguro social, entre otras obligaciones.

¿ES CIERTO QUE EN LA ECONOMÍA FORMAL HAY 60% DE INFORMALIDAD, ?

Es cierto, pero lo relevante es que en ese universo del 60% el 80 es de economía generada por la mujer, como ya dijimos por las ventas de catálogo, etcétera.

¿ES LA SITUACIÓN DE CARENCIA LA QUE OBLIGA A LA MUJER A BUSCAR TRABAJO?

Sí, es lo que la motiva a buscar un ingreso extra o complementario. Es una consecuencia del sistema económico nacional. La mujer siempre ha buscado llevar el bienestar para su familia; siempre ha trabajado, lo que sucede es que mucho del trabajo que hacemos no está reconocido y además no es remunerado porque se trata de un trabajo doméstico. Hoy por hoy además del trabajo de casa salimos a la calle a buscar ingresos de manera formal o informal, ya sea mediante un trabajo profesional, en una empresa y aun así dentro de las mismas hay mujeres en puestos directivos y han desempeñado un papel excelente.

¿CUÁNTAS MUJERES CONFORMAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS, CAPÍTULO YUCATÁN?

Somos 75, pero cada día hay más. Cuando estaba construyendo mis locales comerciales yo no me consideraba empresaria pero la fundadora de la asociación me invitó a formar parte esta agrupación, doña Mary Carmen y no me arrepiento.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE LA MUJER AL FRENTE DE LA EMPRESA?

Es una responsabilidad de mucha sensibilidad, porque la mujer está pendiente no solo de su propia economía, sino de la de todos los que colaboran con ella y sobre todo también de la economía del estado porque las mujeres empresarias estamos pendientes de las oportunidades que se dan con el impulso del gobernador Rolando Zapata Bello.

¿LA PAREJA PUEDE LLEGAR AL DIVORCIO CUANDO LA MUJER DESTACA MÁS QUE EL HOMBRE?

No necesariamente, pero sí tiene que ver la cuestión. Hay matrimonios sólidos que han crecido juntos pero también hay mujeres como yo, solteras que están en la lucha día a día. Aunque no voy a negar que sí existen caballeros que se asustan de la mujer que está bien preparada, la mujer intrépida. Esto se debe a la cultura ancestral ya que anteriormente las mujeres estaban en la casa y los hombres en la calle, esta cultura machista se puede ver en las estadísticas.

¿QUÉ LAS MOTIVÓ A MARCAR LA DIFERENCIA?

Mi familia ha sido empresaria, mi abuelo Don Adolfo Castañeda y mi abuela Mary Castañeda estaban dedicadas al comercio, por lo tanto aprendí a trabajar desde muy pequeña. En la casa mi abuela era viuda, mi mamá divorciada y éramos puras mujeres, es increíble ver cómo mi abuela llevaba los ingresos a la casa mediante actividades económicas de traspatio. Otra razón fue buscar la independencia de tener mi propio dinero y tomar decisiones, es lo que me motivó. Esto me impulsó a crecer, para no depender de nadie porque una de las características del dinero es que te da mucha seguridad.