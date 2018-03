Joaquín ‘Huacho’ Díaz deja su curul en Yucatán

Joaquín Díaz Mena, aspirante al Senado y ahora Diputado Federal con licencia ha dejado hoy su lugar en el Congreso de la Unión, publico la noticia en sus redes sociales:

“Hace unos momentos pedí licencia definitiva a la Cámara de Diputados. El motivo es que acordé con mi suplente desde hace un año que sería Diputado 6 meses por la campaña e independientemente q yo sea candidato o no le estoy cumpliendo ese compromiso político y la palabra empeñada. Me despidieron emotivamente en la sesión previa mis compañeros del PAN en voz del Dip. Agustin Rodríguez Torres y en la sesión del pleno me despidieron con inmerecidas palabras Diputados de las diversas bancadas como PRI, PRD, Nueva Alianza y Verde Ecologista.

Agradezco tantas muestras de afecto a mi trabajo y a mi persona del Dip. Candido Coheto, Karina Sanchez, Luis Hernandez León, Jorge Garcia entre otros. Gracias a mi coordinador Marko Cortés Mendoza por su amistad y apoyo incondicional.

El plazo para que el CEN del PAN responda mi demanda por las anomalías en el proceso interno vence este sabado 3 de Marzo y espero se haga justicia y se me dé la razón.

Seguimos en los pasos de este proceso interno hasta el final”.