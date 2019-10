El músico yucateco Juan Brito retoma el rock y la guitarra

Juan Brito reconoce que Iron Maiden siempre fue una de sus bandas preferidas, por su rock pesado lleno de armonías, sus formidables guitarras, los dúos en las canciones con un tremendo bajo y batería para complementar el conjunto.

Juan Brito estará en el concierto de reencuentro de los Green Grocers que se llevará a cabo el sábado 19 de octubre a las 21.00 horas en el Centro Cultural Dante, una oportunidad que él considera le permitirá recordar viejos tiempos, saludar a muchos amigos y seguidores que acompañaron a la banda en sus tiempos de actividad en Mérida.

Juan Brito, Micky Piña, David Carrillo y Canito Pérez, en Cancún, ensayando el set que descargarán en la ciudad de Mérida.

¿A qué edad te conectaste con la música?

Como entre los 8 y 10 años, escuchaba lo que oían mis padres, Teen tops, Enrique Guzman, Jhonny Laboriel, Manolo Muñoz, etcétera.

¿En qué momento escuchaste rock?

Como a los 15 años, primero con Grand Funk y posteriormente Def Leppard, Iron Maiden y Scorpions de los principales pero siguieron muchos más posteriormente.

¿En qué año y qué comenzaste a tocar profesionalmente?

Me inicié en la guitarra en coros de Iglesia y a principios de los 80's comencé a tocar profesionalmente.

Juan Brito formó parte de la última formación de los Green Grocers, con Luis "Foco" Rodríguez, David "Puff" Carrillo y Canito Pérez.

¿En cuales bandas has participado?

Inicié con Lizard, primero viéndolos ensayar y posteriormente invitado tocando la guitarra junto a Mike Pasos, no recuerdo cuanto tiempo pero posteriormente fui invitado a entrar a Green Grocers como segunda guitarra haciendo dúos con David Carrillo, ya a mediados de los 80's nos separamos. A finales de esa misma década se formó Sistema Dolby con Rubén González en la batería, mi hermano José Brito voz y teclados, David Carrillo bajo y un servidor guitarra, tocando por un año aproximadamente en Buffalos, Kalia Rock house, Excces y Amarantus un rock más pop, Reo, Kansas, Toto, Chicago, etcétera, de ahí me retiré de la música.

¿Qué recuerdas de tu paso por los Green Grocers?

Fue una experiencia inolvidable tocar las canciones de nuestros grupos favoritos, desde los ensayos, las preparaciones con las indumentarias, sobre todo en Green Grocers, hasta las tocadas siempre intensas y prendidas, el poder agradar y encender a los chavos.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Juan Brito inició su trayectoria con Lizard, pasó a los Green Grocers, después con Sistema Dolby, para ahora reencontrarse con sus amigos para este concierto especial.

¿Qué opinas de los otros integrantes de la banda?

Tuvimos una buena relación que ha durado con los años, fueron muchos días de convivencia incluso entre las familias y amigos fuera del grupo y aunque casi no nos vemos, seguimos en contacto, excelentes músicos.

¿Cual es tu banda o solista favorito y por qué?

Es difícil nombrar a uno, me gustan muchos, sobre todo los de dos guitarras por las armonías y dúos por eso si he de nombrar uno, sería La Doncella de Hierro, rock pesado pero lleno de armonías, las guitarras formidables y lo que más me gusta, los dúos de ellas en la mayoría de las canciones sin demeritar formidables bajo y batería para complementar el conjunto.

¿Qué significa para ti tocar en este reencuentro?

Recordar viejos tiempos, volver a ver amigos de hace mucho tiempo y no solo del grupo si no de Los seguidores cercanos que siempre estuvieron en ensayos, tocadas y fiestas.

Ricardo D. Pat