Carnaval de Progreso deja más de 100 ‘borrachitos’ detenidos

Carnaval de Progreso

La mayoría de los detenidos durante los días de Carnaval en Progreso fueron por estar en estado de ebriedad, por realizar escándalo y hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, informó la dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, que actuó en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

Por tal motivo la comandancia de cuartel reportó un total 144 detenidos (61 el domingo pasado y 29 el martes pasado y el resto los demás días) por los motivos de ebrio tirado en la vía pública, ebrio impertinente, entorpecer la labor policial, alterar el orden público, hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública, conducir en estado de ebriedad y ocasionar accidentes.

El departamento de peritos reportó un total de seis hechos de tránsito. Entre los más relevantes el ocurrido el pasado martes 13 en la calle 82 por 33 y 35 en el que el vehículo Nissan Versa, con placas de circulación YXM 547 A, cuya conductora Jessica Pech, y con domicilio en Kanasin, perdió el control de su vehículo colisionando con la camioneta marca Ford tipo F150, quien era conducida por José Lira, mayor de edad, y de domicilio en Chelem; por el choque resultó volcado el primer vehículo, sin embargo, no se reportaron lesionados.

Todos esto operativos se llevaron a cabo sin descuidar la vigilancia en comisarías, colonias, zona comercial y bancaria. Ambas corporaciones implementaron operativos viales y de seguridad, con la finalidad de garantizar la paz y tranquilidad.

