Cámara de comercio de Mérida presente en el Tlcan

Mérida Tratado de libre comercio

México no firmará el Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá si los términos son contrarios a sus intereses; en todo caso, es preferible no pactar nada. Esa es la postura de las autoridades a nivel federal, reveló el Arquitecto José Manuel López Campos, tesorero de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Conacanco).

Durante su visita a la mesa de redacción del Diario La Verdad de Yucatán, el empresario dijo que en la sexta ronda es muy importante la presencia de las cámaras empresariales.

¿Esta es la primera vez que participan?

Sí. Es primera ocasión que la cámara de comercio de Canadá invita a los presidentes de ocho cámaras de su país; a ocho de EU y ocho de México, entre las que está incluida la cámara de comercio de Mérida, cuyo Presidente local Juan José Abraham Daguer está en Montreal, Canadá, para participar con los delegados.

¿Cuáles son las otras cámaras invitadas?

Van representantes de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Mérida. Es muy importante la participación porque así los negociadores podrán escuchar las opiniones del sector comercio, servicios y turismo. Vale la pena aclarar que en México existe la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), así como la Concanaco, pero ambas y al igual que en EU las cámaras de comercio representan los intereses de las industriales. Se trata de una reunión incluyente sobre todo por los servicios que hay entre ambos países. Ellos harán saber a los delegados los pros y contras de la producción y exportación. Hay muchos matices en estas relaciones trilaterales, porque hay productos que finalmente se exportan de México a EU, pero alguno de los componentes fue producido en los otros dos países y esto no solo afecta la cuantificación de los precios o los nexos comerciales, sino también a la producción y el empleo.

¿Cuál pudiera ser un ejemplo claro de esta situación?

El sector automotriz, hay piezas que son producidas en Canadá y EU, pero finalmente los autos son ensamblados aquí, en las plantas y son enviados a Norteamérica para su venta. Esta situación podría repercutir en millones de empleos y esto preocupa al empresario.

¿Los empresarios llegaron tarde al Tlcan?

Sí, los empresarios llegaron tarde a este tipo de negociaciones, pero esto se debe a que hace un cuarto de siglo, cuando se firmó el tratado no había algunos conceptos: no existía el comercio electrónico, no había intercambio de datos y hoy muchos negocios tienen un valor agregado no solo en el sector manufacturero, también en sectores de servicios entre los que podemos mencionar la medicina, la protección de datos, entre otros.

¿En materia agropecuaria o petrolera?

También hubo temas agrícolas y petroleros que en un principio fueron excluidos pero hoy forman parte de la estructura del país y permiten inversión extranjera en actividades que estaban totalmente excluidas; esto además de ser un año complejo porque el Presidente Donald Trump amenaza en cada una de las reuniones con que su país podría abandonar el Tlcan.

¿Cuáles son las expectativas para México?

Consideramos que habrá algunos aspectos que serán vetados, pero la realidad es que solamente 6% del comercio con Estados Unidos se vería afectado por los aranceles y dentro de estos existe un tope de 3% con la regla de la Organización Mundial de Comercio (OMC), esto significa que no afectaría a Yucatán el tratado de libre comercio, pero sí hay que apostar a una mayor productividad porque debido a la cercanía geográfica y los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos se concentró de manera excesiva el intercambio de bienes con el país vecino.

¿Entre los puntos a tratar destaca el de productos de origen no es así?

Efectivamente, forma parte del acuerdo trilateral. Aquí es donde las cámaras de comercio van a jugar un papel importante porque van a ser certificadoras de las manufactureras que están exportando.

¿Las cámaras comerciales tendrán la facultad legal de certificar?

Sí. Canaco convocará a sus afiliados para capacitarlos y entre los cursos que impartirá están los de comercio exterior que incluyen la certificación. Los cursos comenzarían una vez aprobado el Tlcan, ya que la Concanaco tiene su escuela de capacitación y sería el órgano rector de este programa.