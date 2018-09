Ayuntamiento de Mérida quitaría caballos de las calesas

Dentro de la plataforma de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, hay una solicitud por parte de los ciudadanos de quitar los caballos de las calesas, que de llevarse a cabo destruiría una tradición generacional y emblemática de Yucatán de más de 100 años, según algunas voces.

Con relación a lo anterior, La Verdad platicó con el secretario general de la Unión de Conductores y Pequeños Propietarios de Carruajes del Estado de Yucatán, Heiner Jesús Medina Borges.

“Yo llevo toda mi vida trabajando en las calesas, desde que era un niño, ya que es una herencia familiar porque mi padre y mi abuelo también trabajaron en lo mismo, de hecho la calzada que utilizo era la de mi abuelo; y así como yo, todos los socios la han pasado a sus generaciones. Lo primero que le preguntaría al alcalde con respecto a eso es si vale la pena destruir una tradición que simboliza al estado desde hace más de 100 años”, argumentó el secretario.

Las calesas son una tradición de 105 años y la actual generación de caleseros solo tratar de preservarla porque es algo característico en estado. Actualmente existen caleseros en tres municipios: Mérida, Izamal y Motul, reuniendo 110 calesas para recorridos turísticos.

El 13 de marzo de 1913 inició la Asociación de caleseros a funcionar en Yucatán, ahí se fundó la Liga Central de Conductores de Carruajes y don Juan Vera Aguilar fue uno de los fundadores.

“Los caleseros no nos negamos al modernismo, pero si el alcalde pretende motorizar las calesas dejaría a muchas familias sin sustento, los caleseros serían solo choferes, además ¿quién pagaría esos nuevos transportes? Si piensa invertir en nuevas calesas que romperían la tradición, mejor que invierta en las que ya están, para su cuidado, pues se necesita mantenimiento; por ejemplo las llantas son artesanales y solo las conseguimos en Campeche y en Motul”, señaló.

A pesar de ser un símbolo emblemático para Mérida, las calesas han sido muy relacionadas con el maltrato animal, pues en el centro de Mérida se pueden ver durante todo el día, a lo que el calesero comento: “Muchos animalista nos han ‘golpeado’ pero yo les invito a que se acerquen, si quieren traigan sus propios veterinarios y revisen a nuestros caballos, verifiquen, nosotros no usamos látigo para golpear al caballo para que avance”

Los caballos están bajo el cuidado de veterinarios de la Uady y cada 3 meses entran a revisión y tratamiento desparasitario, vacunas y vitaminas, solo en caso de tener alguna afectación inmediatamente se les lleva al doctor. El doctor José Manuel Blanco, es el encargado de grandes especies en la institución educativa y es la persona encargada de coordinar las citas de los caballos, la medicina preventiva, el cuidado locomotor que tiene que ver con los huesos, el oro dental también porque el cuidado de su dentadura es importante, ya que ayuda a su digestión, cada caballo cuenta con su carnet, que avala su salud.

“Con nosotros no existe el maltrato animal puesto que cada caballo es parte de nuestra familia y es parte de nuestras raíces al ser una tradición de nuestro estado. Esto es muy controversial porque no conocen el proceso pero realmente los caballos están en muy buen estado y cuidados, para poder estar aquí trabajando primero pasan por una serie de estudios, análisis y preparación, porque también se les tiene que entrenar. Cada calesero está pendiente de su caballo y para su cuidado precisamente tenemos tres turnos, para no abusar de ellos, un caballo solo trabaja 6 horas al día y para protegerlos del sol implementamos el ponerles sombrillas, que lo ideal sería que el gobierno nos ayudara con un lugar optimo con techo, además de que tenemos nuestra propia toma de hidrante para ellos aquí en el centro, pero eso la gente no lo sabe, por eso hablan de maltrato “informó.

El ayuntamiento cuenta con 2 departamentos para apoyar las calesas en los temas de cultura y turismo así como para poder promover el cuidado que se tiene con los animales y que las personas cambien la percepción de maltrato animal.

Un recorrido tarda 45 minutos aproximadamente y se visita todo el Centro Histórico de Mérida hasta el barrio de Santa Ana, de ahí al Monumento a la Patria y de regreso.

“Es precipitado lo que quiere hacer el alcalde, yo creo que lo que debería de hacer es apoyarnos, para continuar la tradición, el señor Eduardo Seifo, secretario de Turismo se comprometió con la difusión de las calesas, con el alcalde no hemos hablado, pero esperamos hacerlo pronto”, concluyó el lider de los cocheros.

_Eliza Ongay