Amenaza de tiroteo en escuela de Mérida causa TERROR; Ya tiene el arma

El pasado domingo 6 de octubre se difundió una amenaza de tiroteo por parte de un alumno de la facultad de matemáticas de la UADY quien aseguró que tenía un arma, sin embargo, pasó de ser una amenaza a una presunta broma, que se convirtió en un chiste y causa de memes.

Nuevamente el pánico se ha presentado entre la comunidad estudiantil de Mérida, pues ahora es la escuela “Alianz: comunidad educativa” quien ha recibido una amenaza de tiroteo, lo más grave es que se ha difundido una foto del sujeto responsable, portando el uniforme de la escuela y con el arma en la mano, situación que ha alarmado a los padres de familia.

La escuela ha emitido un comunicado donde asegura que ya dio parte a las autoridades, y describe al responsable como un ex alumno, mismo que fue expulsado de la institución por mala conducta, intento de violación, y por ejercer violencia a los compañeros, entre los rumores se ha dicho que el joven estuvo en la correccional de menores.

“de manera personal me he puesto en contacto con el secretario de seguridad pública del estado de Yucatán, Licenciado Felipe Saidén Ojeda, para contar con su apoyo y ellos tomen a su vez las acciones que consideren necesarias en relación a este ex alumno”, se lee en el comunicado emitido por José Díaz Torre, Director general de Alianz.

De acuerdo con más información que se ha difundido, el vándalo que ha amenazado al colegio Alianz también es primo del “Bromas” el joven que amenazó a la FMAT de la UADY, pues se mostró una foto en la que se ve a los dos jóvenes con armas en las manos, por lo que, al parecer, la amenaza de la Uady si era real.

Los padres de familia están alarmados, y al momento de esta redacción la SSP no ha generado ninguna información al respecto sobre las medidas que se tomarán.

