VIDEO VIRAL: se lanzó a un río para salvar a perro que se estaba ahogando

Un joven vio que un perro estaba perdiendo la vida en un rio y no lo dudó ni dos veces para salvarlo, en medio de la crisis que atraviesa el mundo por el coronavirus, existen pocos actos capaces de conmover a la humanidad hasta poder llegar a las lágrimas. Si bien esta pandemia hizo aflorar el lado oscuro de ciertos individuos, pero la solidaridad de muchos otros lo cual merece ser aplaudido.

El video viral donde un joven salva un perro

VIDEO VIRAL: se lanzó a un río para salvar a perro que se estaba ahogando

Esta noticia comenzó a circular en redes sociales la cual está impactando por completo, pues un joven de aproximadamente 18 años arriesgó su vida para salvar la vida de un adorable perro. No se sabe cómo es que este animal terminó en el agua, pero afortunadamente este joven se encontraba en el momento exacto para poder ayudar a este pobre animal.

En las últimas horas, un conmovedor video viral apareció en la red social de Facebook. En este material podemos ver a un valiente joven arriesgando su vida por un perro que se encontraba en peligro en ese momento, el hecho fue registrado en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, el pasado 17 de Abril.

VIDEO VIRAL: se lanzó a un río para salvar a perro que se estaba ahogando

Las sorprendentes imágenes muestran al valiente joven lanzarse desde lo alto de un puente a un rio, para así salvar a un pequeño can que había caído al agua. El pobre animal se encontraba batallando por no hundirse en la profundidad, por lo que este adolescente lo alcanzó a ver y no lo dudó dos veces, saltó al río, ya estando dentro del agua lo tomó en sus brazos para que ya no se hundiera.

Creemos que el joven tuvo problemas para salir del agua por lo que un adulto le brindó ayuda y juntos salieron del rio (¿o sea que practicamente el señor salvo al joven y al perro?), en fin nadie resultó herido por lo que se alcanza a escuchar ''Muy bien'', era la mujer que grabó las escenas que verás.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Cámara de seguridad capta a perros desmantelando un auto

Lo último que se ve es a los paramédicos revisar a los involucrados para asegurarse que ninguno resultara afectado. Las imágenes conmovieron a los usuarios de las redes sociales, quienes aplaudieron el esfuerzo de ambos sujetos.