VIDEO VIRAL: Celebran que se curó de coronavirus y lo matan de un balazo

El coronavirus finalmente ha llegado a su fase 3 en México, siendo más mortal en estados como Quintana Roo, donde es casi tan letal como recibir un balazo, esto gracias a que aún hay gente que no respeta la cuarentena.

Aún así, el virus no es del todo mortal, pues aunque los casos de contagiados aumentan, también los de personas curadas, como sucedió con este hombre, que fue recibido con una enorme celebración al curarse del coronavirus, filmada en un video viral.

Lamentablemente, debido a la imprudencia de sus familiares, poco le duró el gusto, pues de forma indirecta el coronavirus acabó con él, pero no fue la enfermedad en sí, sino que sus propios familiares sellaron su destino.

Hombre se cura del coronavirus y lo matan de un balazo

En este nuevo video viral vemos como la imprudencia (podría considerarse estupidez) es más letal que el coronavirus, pues un paciente logró vencer esta enfermedad y fue recibido con una enorme celebración por sus familiares.

No sabemos exactamente dónde ocurrió, aunque sospechamos que pudo ser en el norte del país o en Estados Unidos, donde el hombre curado llegó en auto al ser dado de alta, y su familia lo celebró de una forma muy inusual, disparando armas.

El escándalo que generó asustó a muchas personas, pero esto solo era el principio, pues uno de sus familiares accidentalmente accionó su arma, matando al hombre recién curado de un certero balazo, causando una gran conmoción.

Cuando no te mata el coronavirus pero tu destino no es sobrevivir

En el video se puede ver que el hombre cae al suelo después de recibir el balazo, causando que muere en el lugar de los hechos, lo que generó que el video se hiciera viral, pues tras el infierno que vivió para curarse el coronavirus, terminó muriendo a causa de un disparo.

Hasta el momento no se sabe si el hombre que disparó fue a la cárcel, pues aunque fue un accidente, probablemente el arma que tenía no era exactamente legal, por lo que este video nos dejó una gran lección: si vas a celebrar, no lo hagas con armas.