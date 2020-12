iPhone cae desde avión, graba la caída y sigue funcionando (VIDEO VIRAL)

Este iPhone logró una verdadera hazaña que quedó registrada en un video viral, pues el celular cayó desde un avión y logró grabar la caída, pero lo más impresionante es que tras golpear el suelo el móvil continuó funcionando como si nada.

El ambientalista y documentalista brasileño Ernesto Galiotto, sin quererlo, se convirtió en autor de un 'experimento' con su celular. Mientras sobrevolaba la región de los Lagos de Río de Janeiro en un avión monomotor, a Galiotto se le cayó por la ventanilla su iPhone 6S cuando grababa un vídeo. El teléfono siguió filmando durante la caída de 300 metros.

El hombre grababa el paisaje cuando su iPhone cayó desde el avión

El iPhone siguió funcionando tras caer del avión

Por increíble que parezca el iPhone siguió funcionando tras la caída, lo que le permitió a Galiotto rastrearlo por GPS. Al día siguiente el celular fue encontrado en la arena de una playa, a 200 metros del agua, y resulta que solo se dañó el protector de la pantalla.

Esta hazaña sin duda ha resultado increíble y poco usual, pero si no nos crees compruébalo tu mismo con este video viral que te presentamos en La Verdad Noticias.

"Tenía fe en que me iba a recuperarlo. Pensé: 'Si no cae al agua, lo encontraremos'. Por pocos metros, podría haber golpeado a una persona, y teniendo en cuenta la altura a la que estaba volando, 300 metros, habría sido una tragedia, ¿sabes? Pero no hubo tragedia, hubo muchas emociones", compartió Galiotto con G1.

Fue así como este iPhone logró ganarle la batalla a los Nokia, los celulares conocidos principalmente por su resistencia física ante las caídas este tipo de incidentes poco usuales.

