VIRAL: Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua, vital para nuestro planeta

La hermosa majestuosidad del agua fue capturada en estas fotos, las cuales nos muestran el momento preciso, con el lente perfecto. Esto generó que estas imágenes fueran homenajeadas para que todo el mundo se de una idea de que es vital para nuestro planeta y así tomemos un poco de conciencia, no por nada los animales están tomando lo que siempre a sido suyo.

Se hacen viral las 10 fotos sobre el agua

Todos sabemos que el agua es vital para vivir, de hecho desde antes de nacer ya estamos conectados con este vital líquido. Más del 50% de nuestro cuerpo está compuesto por él y el 70% de la tierra se compone también por agua, pero miles de personas no se dan cuenta como dañamos a nuestro globo terraqueo, donde principalmente el agua es la más afectada y así miles de animales pierden la vida.

Siendo esencial para nuestra vida, los seres humanos abusamos sin darle la importancia y el cuidado que realmente se merece. Hemos subestimado los recurso naturales y derrocharlos podría desencadenar una fatal sequía donde terminaríamos matando nuestro planeta.

La importancia del agua en todas sus formas habidas y por haber, es lo que motiva a Angora a realizar el concurso The World’s Best Photos of #Water2020 un concurso de fotografía en línea, en esta ocasión se reunieron más de 8.700 fotos, además de llevarse el reconocimiento de la mejor foto, los concursantes pueden llevarse premios en efectivo de 1,000 a 25,000 dólares.

A continuación te dejamos las 10 mejores fotos de este concurso.

1.- Hormigas sedientas.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

La detallada fotografía se hizo en el jardín de un filipino, quien le dio de beber a estos insectos y por obvias razones fue la ganadora del concurso, pero esto no quiere decir que las demás no fueron hermosas, acompañanos a verlas.

2.- Trae felicidad a la cara.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

El fotógrafo proveniente de Tanzania participó con esta imágen para el The World’s Best Photos of #Water2020

3.- Un solitario surfista desafiando el frío del invierno.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Un británico capturó esta imagen, en la costa norte de Cornualles, Inglaterra.

4.- Un vuelo al atardecer sobre la cascada de los dioses.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Michael Foote, es un escocés, el cual tomó esta sorprendente cascada.

5.- Pescador bajo el amanecer.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

El fotógrafo vietnamita participó con esta majestuosa imagen.

6.- Jugando con las olas.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

La hermosa foto fue tomada por un español en la costa de San José, en Andalucía.

7.- Pescador.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Esta imagen la hizo un fotógrafo vietnamita, la cual parece sacada de un cuento de fantasía.

8.- Una cueva de hielo.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Un artista malayo participó con esta sorprendente foto al concurso de las mejores fotos del agua.

9.- Un día de la marea baja.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Otro vietnamita tomó fabulosas imágenes del agua.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Aparecen miles de medusas en Filipinas, es todo un misterio

10.- Sueño de Chapi.

VIRAL Las 10 mejores FOTOS homenajeando al agua vital para nuestro planeta

Esta artística imagen la presentó Fernando Florit, él es un apasionado del agua y el cuerpo humano.