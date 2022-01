Youtuber logra que sus seguidores le paguen su renta

La youtuber argentina ha causado polémica en todas las redes sociales.

La influencer argentina Nahir Lorenzetti, mejor conocida en el mundo de YouTube como Asadodefaso, se hizo viral en redes sociales por pedirle dinero a sus seguidores para poder pagar la renta. La cantidad que ella necesitaba era de 25000 pesos argentinos ($4896MX), mismos que logró recaudar en tan solo 24 horas.

De acuerdo a sus declaraciones, la monetización de esta joven fue bloqueada por YouTube debido a que compartió un video donde revelaba que se había contagiado de COVID-19 pese a estar vacunada. Al revelar que no tiene otra fuente de ingresos y que esta situación representaba un problema para su economía, ella optó por pedirle ayuda a sus fans.

Debido a que fue castigada por YouTube, la influencer argentina recurrió a sus seguidores para obtener ingresos monetarios.

“Si este mes no llego a cobrar mi sueldo de YouTube por estar baneada de todos lados, ¿ustedes me ayudan a pagar el alquiler?”, escribió Nahir Lorenzetti desde su cuenta de Instagram.

Recauda el dinero de la renta en 24 horas

Nahir Lorenzetti prometió subir nuevo contenido para agradecer a los fans que le donaron dinero.

Sorprendentemente, la joven recaudó el dinero que necesitaba en menos de 24 horas. Ante dicha hazaña, ella agradeció vía Instagram el apoyo que recibió por parte de sus 40 mil seguidores, a quienes le prometió subir diariamente contenido de calidad en YouTube.

Debido a que su caso se hizo viral en redes sociales, ella ofreció una entrevista al medio La Nación para contar su experiencia: “La verdad es que no esperaba tanto, pero tampoco creía que fuera imposible… Me sentí orgullosa de haber creado una comunidad que definitivamente entiende mi posición, mis ideologías y mi situación económica”.

Respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales a causa de esta recaudación, ella respondió: “No me da el tiempo para ponerme a leer cada comentario, así que no me entero si hay más positivos o negativos... Mi sueldo está en YouTube, así que si a mi me bloquean el canal, es como si a un comerciante le clausuraran su negocio”.

¿Quién es Nahir Lorenzetti?

Según información que confirmó La Verdad Noticias para ti, Nahir Lorenzetti es una influencer originaria de Rosario, Argentina y tiene 26 años de edad. El contenido que comparte en su canal de YouTube y otras plataformas destaca por contar sus experiencias de vida e ideologías feministas y anticapitalistas, lo cual le ha costado críticas en Internet.

