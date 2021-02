Youtuber hace gran acción, rifa sus autos para comprar tanques de oxígeno

En un mundo pandémico, hay personas que han sabido emplear su nivel de influencia que tienen, es por ello que el youtuber mexicano Scott Adrián Moreno, mejor conocido como Scott Traveling, rifó sus dos autos con el objetivo de comprar tanques de oxígeno y ayudar a los enfermos de COVID-19.

Con un mensaje en su cuenta de Facebook, dijo: “La vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”.

Y de acuerdo a lo que Scott señaló, es que no quiere ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares por lo que pidió a sus seguidores apoyar con la compra de boletos.

Influencer motivado rifa sus autos para tener tanques de oxigeno y ayudar a los más necesitados.

Asimismo, exaltó que la rifa no es parte de un negocio, sino para ayudar a quienes tienen dificultades económicas para recuperarse COVID-19, el cual ya le ha arrebatado la vida a más de 162 mil vidas en México, por ello dijo que dará sus autos aunque eso signifique quedarse sin dinero.

“Me siento intranquilo, no puedo dormir pensando en que hay personas que están perdiendo familiares porque no pueden comprar un tanque para salvar a un familiar, las cosas materiales se recuperan, pero las personas jamás”, dijo.

Tanques de oxigeno a precios sumamente caros

El youtuber destacó que a causa de la pandemia los precios de los tanques de oxígeno se han elevado de forma exorbitante y actualmente llegan a costar de 10 mil hasta 20 mil pesos y en renta se pueden encontrar en mil pesos por día.

De acuerdo al youtuber, la dinámica será prestarlos a personas de bajos recursos que los necesiten y en cuanto estás lo desocupen podrán prestarlos a otras más.

Scott pidió no ser indiferentes ante la pandemia, cuidarse y seguir las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19 y subrayó que su acción no es para conseguir más seguidores, sino para ayudar.

