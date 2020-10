Youtuber encuentra al San Judas Tadeo que se estrelló en bicicleta (VIDEO)

Tras varios años de ausencia, y después de haber regalado un gran momento para millones de usuarios de redes sociales, el youtuber mexicano, Yulay, entrevistó al famoso personaje del “San Juditas accidentado”.

Según información del portal Vanguardia y retomada por La Verdad Noticias, el popular youtuber encontró a Ulises, aquel joven que se estrelló contra un vehículo hace dos años, mientras conducía su bicicleta y transportaba una figura de San Judas Tadeo en su espalda.

El video de Ulises se hizo viral en las redes sociales, a pesar de que la grabación es corta, en las imágenes se observa a un hombre paseando en su bicicleta, con la figura a su espalda mientras escucha una canción.

El video de San Judas Tadeo se volvió viral

Dicho momento se volvió viral en diferentes plataformas de redes sociales, debido a que mientras conducía por el camino, una breve distracción lo hizo impactarse contra un automóvil.

Ulises no esperaba la fama y recuerda que al final de cuentas fue un accidente, pero los memes, videos y fotografías que circularon en Internet le dieron gran popularidad al grado de ser frenado en la calle para pedirle una fotografía.

“La gente me ayudó. Me ayudaron a levantar mis cosas, me di a la fuga. Me escondí en el estacionamiento de Galerías, tenía miedo de que me agarrarán”, relató Ulises luego de asegurar que había dañado ligeramente el vehículo que impactó.

El joven recuerda con gracia aquel accidente

El popular ciclista, hasta hace poco desconocido, aseguró que al principio le daba vergüenza estar por todo Internet e incluso aparecer en programas de televisión o portales de revista, sin embargo, ahora lo recuerda como una divertida anécdota.

Por otra parte, Yulay se ha logrado convertir en uno de los favoritos en la plataforma de streaming debido a su creativo contenido y la forma en la que entrevista a estos personajes de las redes.