Yeri Mua la narcisista, es criticada por presumir sus privilegios

En un reciente video, la bloguera veracruzana dijo “Amo se Yeri Mua”, situación por la que ahora en las redes sociales la consideran como Yeri Mua la narcisista.

“Chicos no quiero ser presumida pero quiero contar uno de los mejores beneficios de ser influencer, es que a veces llego a restaurantes y de la nada me dicen ‘es gratis’ no tienes que pagar la cuenta... ‘Amo ser Yeri Mua’”.

El video de Yeri Mia fue lo que ha desencadenado una serie de comentarios sobre lo presumida que suena aun cuando recalcó que no es por presumir.

¿Yeri Mua la narcisista?

Comentarios que recibió la bloguera tras decir que come gratis.

“Eso te gusta todo quieres gratis”

“¿Por qué borras los comentarios?”

“Ah bueno pa saber”

“Lo bueno que no quiso ser presumida”

“Y en otros ni te dejan entrar”

“Un claro ejemplo de no saber, sobre la fama y la responsabilidad que conlleva”

“En Veracruz porque fuera de ahí nadie la topa y entonces si le toca pagar”

Escándalos de Yeri Mua

La bloguera es una de las más atacadas en las redes sociales.

Una de las situaciones por la que más se le recuerda es por un video en el cual se puede ver un piojo caminar por su cabello, aunque tiempo después dijo que no era uno el tema del piojo se viralizó por lo que arremetió contra todos los que hablaban de ello.

También ha sido conocida por fomentar el hate contra otras blogueras. Además los usuarios suelen señalar que en caso que no le guste los comentarios que realizan termina por bloquear a sus propios seguidores. Pero es ahora que la han querido considerar como Yeri Mua la narcisista.

