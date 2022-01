Yeri Mua la influencer del piojo que superó el sobrepeso

Yeri Mua la influencer del piojo, es de Veracruz y es una beauty blogger que en su cuenta de Facebook cuenta con más de 2 millones 370 mil seguidores, en Instagram 1,8 millones y en YouTube 374 mil suscriptores.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua en instagram.

En una entrevista para XEU, Yeri Mua dijo que desde niña se sintió atraída por la moda y el maquillaje, por lo que desde los 13 años de edad empezó a maquillarse y a los 16 empezó a transmitir y grabar vídeos para las redes sociales. "Me encanta hacer videos de maquillaje, me encanta tomarme fotos, me encanta el desmadre, pero el desmadre sano", Yeri Mua.

Además dijo que ella se considera como Bratz Jarocha y agregó “hago videos en Internet, hago vídeos de maquillaje, hago vídeos de ropa, inclusive he hecho videos lavándome los dientes y ahí está la gente echando desma#$%”, pero ha sorprendido en varios TikToks por mostrar un piojo.

Así mismo comentó que vive en el Coyol y que por medio de sus videos ha mostrado parte de su vida y los problemas que ha tenido con su peso, aunque ahora llegó a estar muy delgada cuando era más joven su sufrir sobrepeso, por lo que también habla de su experiencia y cómo logró bajar de peso.

Yeri Mua la influencer del piojo

Aun cuando da tutoriales de maquillaje es más conocida como Yeri Mua la influencer del piojo.

Actualmente Yeri Mua hace videos de tutoriales para Makeup, por lo que cada día aumentan sus seguidores a quienes les gusta ver cómo se maquilla.

La influencer en ascenso también comparte cosas cotidianas de ella como el hacer ejercicio e incluso lavándose los dientes.

“He dado cursos de automaquillaje, es lo que suelo dar, no lo hago tan seguido, casi no hago cursos, pero sí me gusta darlos, casi enseñó en línea mis maquillajes, entonces ahí pueden aprender si no quieren pagar por un curso pueden ver mis en vivos de maquillaje”.

Sin embargó, como dio a conocer La Verdad Noticias, Yeri Mua la influencer del piojo, se volvió viral cuando en uno de sus tutoriales de maquillaje apareció un piojo en su cabello, el cual terminó por pasearse en él mientras ella explicaba sin darse cuenta que “el ftiráptero” había salido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!