Yeri Mua fomenta el hate contra joven y la destruye emocionalmente

Yeri Mua fomenta el hate contra Polly, fue la misma Polly quien en un video habló sobre los ataques que ha sufrido por parte de la influencer.

“Ella en varias ocasiones me humilló y me hizo menos, dijo varias cosas malas sobre mi, yo aguantaba porque yo en realidad la quería mucho y la consideraba mi amiga, pero a este punto no quiero nada, ella sigue fomentando el hate”, dijo Polly.

¿Yeri Mua fomenta el hate?

En redes señalan que la influencer es narcisista y que hace menos a la gente.

Polly asegura que le ha afectado tanto lo que le ha ocasionado el cyberbullying que ya no puede emocionalmente, “ya no puedo vivir”, asegurando que incluso se ha alejado de las transmisiones.

En su video Polly habló de la manera en que Yeri Mua fomenta el hate es a través de sus redes sociales por lo que los seguidores de esta última la terminan atacando, al grado que comenzó a ir con el psicólogo “por mil y un problemas”, pero cuando comenzó el hate la tuvieron que referir a un psiquiatra y recibir medicación.

