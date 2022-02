Yeri Mua es tratada mal en tienda de ropa, “fue lo pior”, le dijo a sus fans

“Me trataron super culeros, así como pior que la miarda, no saben que es lo pior de todo”, comenzó a arremeter la influencer, resulta que Yeri Mua es tratada mal en tienda de ropa y esta decide quejarse en sus redes.

“Ni las de Sara me trataron así de culero, por dios, ni en Gucci te tratan así, ni en Dior me trataron así, bueno en Dior me trataron medio culerito, pero ya ni tanto como en Bershka”, contó furiosa, Yeri Mua.

Yeri Mua es tratada mal en tienda de ropa

“Todas ustedes son unas pinches viejas culeras”, arremetió Yeri Mua.

Luego que Yeri Mua contará que fue tratada muy mal en tienda cuando realizaba sus compras, los comentarios no dejaron de darse, entre los que destacan:

“Como trataste a Lupita Cardoza te trataron a ti”

“Mija pues así tu eres”

“Te topaste con alguien como tu”

“Un aplauso para la morra de Bershka”

Pero el hecho que Yeri Mua es tratada mal en tienda de ropa también avivó la indignación de los usuarios en TikTok porque la tiktoker deseo que sean corridas las personas que la atendieron.

