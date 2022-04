Yeri MUA revela que fue estafada en un evento de maquillaje en Campeche

La guapa influencer habló de la terrible experiencia que vivió en Campeche/Foto: NBC Diario

Yeri MUA, la influencer veracruzana que se ha vuelto la preferida de miles de internautas compartió una desafortunada experiencia que vivió en Campeche. Mediante una de sus transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook, la celebridad de internet reveló que la estafaron para asistir a un evento de maquillaje.

Durante el pasado miércoles, Yeri, quien se dió a conocer en redes sociales gracias a sus tutoriales de maquillaje y moda, relató que hace tiempo, fue invitada por dos personas, una de Mérida y una de Monterrey para que ella diera una clase de maquillaje en Campeche. Yeri explica que estas personas le ofrecieron 18 mil pesos por participar en este evento.

Asimismo, Yeri MUA, quien también es popular en TikTok, recordó que le prometieron que la hospedarían en un hotel y que el lugar donde daría la clase sería cómodo tanto para los asistentes como para ella, pero nada de esto fue verdad.

Yeri MUA vivió una mala experiencia en Campeche

Yeri contó su terrible experiencia/Foto: Youtube

Cuando la influencer llegó a Campeche comenzó su terrible experiencia. Ya que asegura que el lugar donde se tuvo que hospedar estaba en pésimas condiciones, con las paredes rasgadas, la cama incómoda e incluso el baño “tapado”.

Además, el sitio donde se realizó el evento de maquillaje estaba muy lejos, y era un salón “horrible” que no tenía clima, ni buena iluminación para trabajar. Pero la peor parte fue que las personas organizadoras le terminaron debiendo dinero, a pesar de que a quienes asistieron les “cobraron muy bien”.

“Cuando la casa de las ratitas me paguen mis 18 mil pesos. Nunca se me van a olvidar mis 18 mil pesos, ¡Ay no bebés, chisme viejo!”, declaró Yeri MUA en su transmisión en vivo.

¿Qué edad tiene Yeri MUA?

La influencer quiere ser la reina del Carnaval/Foto: Imagen

Yeri Cruz Varela es el nombre real de la influencer originaria de Veracruz que se hace llamar la “Bratz Jarocha” y que tiene 20 años de edad. Gracias a su pasión por el maquillaje y la moda, actualmente tiene más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Facebook.

Además, como te informamos en La Verdad Noticias, Yeri MUA hace poco se postuló para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022, por lo que sus fans esperan que gane.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!