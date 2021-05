Xueli Abbing, de bebé abandonada en China por albinismo a modelo de Vogue

Cuando la modelo Xueli era un bebé, sus padres la dejaron en el suelo fuera de un orfanato. En China, algunos ven el albinismo como una maldición. La rara condición genética causa una falta de pigmento que hace que la piel y el cabello de Xueli se pongan muy pálidos y también la hace extremadamente sensible a la luz solar.

Pero lucir diferente llevó a Xueli a su carrera como modelo. Ahora con 16 años, ha aparecido en las páginas de Vogue y ha encabezado campañas para los mejores diseñadores del mundo.

La Verdad Noticias informa que el personal del orfanato llamó a la ahora modelo, Xue Li. Xue significa nieve y Li significa hermoso. La adoptaron cuando tenía tres años y se fue a vivir su madre y hermana a los Países Bajos. Su madre dijo que no podía pensar en un nombre más perfecto y pensó que era importante mantener una referencia a sus raíces chinas.

Cuando nació en China, el gobierno aplicó una política de un solo hijo en las familias. Había que tener muy mala suerte si tuviste un hijo con albinismo. A algunos niños, como ella, los abandonaron, a otros los encerraron o, si iban a la escuela, les pintaban el pelo de negro.

Sin embargo, en algunos países de África se les caza, se les puede cortar las extremidades o se les mata. Los médicos brujos usan sus huesos para fabricar medicinas, ya que la gente cree que pueden curar enfermedades, pero por supuesto que esto no es cierto, estas creencias son mitos. Por lo que la joven modelo de Vogue “tiene suerte” de que solo la abandonaron.

“Mis padres biológicos no dejaron ninguna información sobre mí, así que no sé cuándo es mi cumpleaños. Pero hace aproximadamente un año, me hicieron una radiografía de la mano para tener una idea más precisa de la edad y los médicos pensaron que 15 era lo correcto”, dijo Xueli en entrevista para BBC.

La joven albina entró en el modelaje por casualidad cuando tenía 11 años. Su madre estaba en contacto con un diseñador que era originario de Hong Kong, el cual tiene un hijo con labio leporino y decidió que quería diseñar ropa muy elegante para él para que la gente no siempre se quedara mirándole la boca. Llamó a la campaña "imperfecciones perfectas" y le preguntó a Xueli si quería unirse a su desfile de modas en Hong Kong.

Después de eso, la invitaron a un par de sesiones de fotos y una de ellas fue para Brock Elbank en su estudio en Londres. Publicó su retrato en Instagram. La agencia de modelos Zebedee Talent se puso en contacto y le preguntó a Xueli si quería unirse a ellos en su misión de lograr que las personas con discapacidades estén representadas en la industria de la moda.

Una de las fotos que Brock tomó de la modelo albina apareció en la edición de junio de 2019 de Vogue Italia con Lana del Rey en la portada. En ese momento, Xueli no sabía qué revista importante era y le tomó un tiempo darse cuenta de por qué la gente se entusiasmaba tanto con ella.

En el modelaje, lucir diferente es una bendición, no una maldición, y le da una plataforma para crear conciencia sobre el albinismo. Ahora, la joven modelo que sorprendió a todos en Vogue puede expresarse de la forma que quiere y está muy orgullosa de los resultados.

