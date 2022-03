Will Smith y Lobo Vásquez aparecen bailando juntos en Guatemala

El actor estadounidense está en Guatemala por un nuevo proyecto/Foto: Instagram

El actor estadounidense Will Smith dejó en shock a sus seguidores al compartir que tuvo una reciente visita a Guatemala, donde no perdió la oportunidad de bailar junto Rodolfo “Lobo” Vásquez, el guatemalteco que se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a sus espectaculares movimientos de baile.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Will Smith está grabando parte de su serie “Bienvenidos a la Tierra 2” en Guatemala, por lo que en el video que compartió en su cuenta de Instagram muestra cómo tuvo la oportunidad de convivir con varios guatemaltecos, entre ellos, Vásquez, quien conquistó el internet mediante su impresionante forma de bailar.

Asimismo, el actor que actualmente está nominado al Oscar 2022 por su trabajo en “Rey Richard”, paseo por las calles de Antigua, Guatemala y conoció algunos puntos importantes de dicho país centroamericano.

Will Smith y Lobo Vásquez protagonizan baile

En el corto video que publicó Smith, se muestra cómo intenta seguir los inigualables pasos de baile de Lobo Vásquez, ya que el hombre se ganó el cariño de los internautas por su actitud y su talento al compartir sus videos bailando.

El actor y Vásquez tuvieron un divertido momento juntos/Foto: Instagram

El medio Prensa Libre platicó con Lobo Vásquez para que contará cómo fue su experiencia de conocer y bailar con Will Smith, quien realizó los pasos que Lobo le indicaba. “Fue una pura coincidencia del destino. Resulta que yo andaba trabajando casualmente por ahí en la Antigua, ya que me habían contratado para un evento”, explicó.

“Justamente él se encontraba ahí también y por el ruido nos acercamos con mi esposa a ver qué estaba ocurriendo. Cuando me acerqué a ver qué sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo”, señaló el guatemalteco quien posiblemente aparecerá en la nueva serie de Smith.

¿Cómo se llama la canción que baila el Lobo Vásquez?

La canción con la que bailó “El Lobo” Vázquez, de 52 años, fue “Danger”, de la banda estadounidense The Flirts y el video fue enviado a una página de Facebook de su país para concursar en el llamado “Covi Dance 2020”, gracias a este video fue que el guatemalteco se volvió viral, tanto que pudo bailar junto a Will Smith.

