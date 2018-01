Wikie, la orca que dice 'hello'

Un zoológico que está al sur de Francia es la sensación en estos momentos, pues wikie, una orca que habíta ahí, tiene una inteligencia increíble.

Tras practicar una gran cantidad de veces, finalmente consiguió imitar el lenguaje humano e incluso aprendió a pronunciar palabras en inglés como: 'hello' y el nombre de su cuidadora, Amy.

También trabajaron con ella para que diga: 'bye, bye' y hasta 'one, two, three'.

'Esperábamos imitaciones que fueran reconocibles, que Wikie copiara la tonalidad, la melodía o incluso el ritmo de las sílabas. Pero no nos esperábamos una imitación tan buena'.

Esto fue lo que comentó en una entrevista el especialista de la Universidad Complutense de Madrid, José Abramson.

Según la página web Sopitas, Wikie se convirtió en candidata para el estudio de las orcas y su capacidad de aprender nuevos sonidos.

Aunque el animal no comprende el significado de las palabras, el hecho de que pueda imitar el sonido humano, demuestra su gran inteligencias.

Asimismo, se dice que esta especie tiene la habilidad de imitar para sobrevivir en las profundidades del océano.