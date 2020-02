Wey Ya: El nuevo meme VIRAL de enero que inunda las redes

Cuando empezó el año, no nos tomó ni un día para que el primer meme viral llegara a las redes, pues todos recuerdan los graciosos (casi) memes de Elsa de Frozen, pero pasaron de moda muy rápido.

Aunque muchos memes han tratado de posicionarse en las plataformas, algunos no logran pasar de unas cuantas imágenes, pero ahora tenemos el nuevo meme viral que ha enloquecido a las redes sociales.

Este nuevo meme nos presenta a Love Quinn, de la popular serie de Netflix You, la cual ha causado un gran impacto en redes sociales debido a la temática de la serie, y ahora vuelve a convertirse en tendencia gracias a la famosa actriz.

Wey ya, el nuevo meme viral

Este meme con la simple frase ‘Wey Ya’ incluye la imagen de la famosa actriz Victoria Pedretti que le da vida a Love Quinn, el nuevo interés amoroso del protagonista Joe Goldberg en la segunda temporada de You.

En tan solo unos días este meme se ha posicionado como uno de los favoritos de los fans, pues se puede usar prácticamente para todo, por lo que ya hay miles de estas imágenes circulando por las redes.

Si algo te molesta o sientes que ya ha sido demasiado, como esas amistades que exageran con las publicaciones que comparten, sin duda alguna este meme es para ti, pues se ha destronado a Elsa como el meme del mes.

Cuando ya te cansó un tema, Love Quinn es tu mejor aliada

Ahora te presentamos los mejores memes de Wey ya, puede que ya has visto algunos que han sido compartidos por tus amigos, aunque algunos de ellos apenas han comenzado a circular en las redes.

No te puedes perder ninguno de ellos, y si quieres entender el contexto del origen del meme no puedes perderte la segunda temporada de You, que ha causado un gran impacto en redes sociales.

