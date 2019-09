¡Wakala! ¡EXPLOTA BARRO! y le cae en TODA la cara (VIDEO VIRAL)

Un extraño vídeo le está dando la vuelta al Internet ya que es demasiado perturbador para el público en las redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer 'explotando' un barro de la espalda de un hombre.

Para mala suerte de la fémina, el grano era demasiado grande y aparte de expulsar sangre algo más salió volando.

¡Qué asco!

La pus que se encontraba dentro del grano salió expulsada a toda velocidad cayendo en la cara de la chica protagonista del video. A ella solo le queda poner un rostro de disgusto e incredibilidad pues realmente no esperaba que eso le pudiera pasar, y creo que nadie en su sano juicio esperaría que le pasara algo tan perturbador y asqueroso como eso.

La pobre mujer simplemente hace gestos de asco y la grabación termina.

El vídeo que dura 30 segundos ha causado impacto y el asombro de muchos amantes de las redes sociales que no pueden creer los asquerosos hechos ocurridos y filtrados en la web.

¿Quiéres ver VIDEOS VIRALES en Facebook? Dale Like

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar...

"Wakala"

Por su parte los internautas han hecho decenas de comentarios en Facebook como: "qué asco", "jamás había visto algo así", "no puede ser posible un grano tan grande", "No volveré a ser la misma después de ver ese video", "creo que la chica jamás volverá a hacer eso", "que horrible, yo me iría corriendo a limpiar y ella se quedó en shock".

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Hasta el momento no se saben en que ciudad fueron grabados los hechos pero este vídeo se ha propagado como pólvora por las redes sociales y hasta por whatsapp. ¿Ya lo habías visto?

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí