Voló y cayó sobre el techo de un auto, pero salió caminando como si nada (VIDEO VIRAL)

Voló y cayó sobre el techo de un auto, pero salió caminando como si nada

El momento inusual pasó en el estado de Florida y hay misterio alrededor de el caso: la policía todavia no sabe quién es la persona ni por que motivo se produjo la caída.

Los trabajadores de Modern Corp. Autos en oferta, una concesionaria ubicada en Fort Myers en el estado de Florida, Estados Unidos, llegaron a trabajar como cualquier otro día, pero lo que los sorprendió esta ves es que se encontraron con una extraña situación: uno de los autos los cuales venden tenía el techo completamente abollado, por lo que el dueño del local decidió ver las cámaras de seguridad para ver qué había ocurrido. Y en lugar de sacarlo de la duda lo dejo peor ya que en el video observo cómo un joven cayó del techo del local sobre el auto, pero nadie sabe quién es y que hacía en el techo del local.

"La verdad no tengo idea qué sucedio. No estoy seguro si se estaba escondiendo allí después de hacer algo que no debería haber hecho, si estaba huyendo de alguien o si simplemente estaba drogado. De cualquier manera, el techo no es el lugar para estar". Fue lo que comentó el dueño de lugar.

El automóvil Chrysler 300 aparece estacionado en el local, hasta que un hombre de la nada cae del cielo, abolla el techo del automóvil pero lo más sorprendente es que sale caminando como si nada y como si no le hubiera dolido el golpe. Según estimó DiLeonardo, esta persona cayó desde un sector del techo que se encuentra a alrededor 6 metros de altura.

Los informes tras la caída de el hombre, este sujeto se llevó una manta que estaba afuera del local que DiLeonardo deja para los gatos callejeros.

Mientras tanto la policía de Florida ya esta resolviendo el caso, aunque por ahora se le esta difucultando encontrar pistas, por que cuando el joven cayó en el techo del auto no dejo huellas ya que estaba lloviendo.

