Vocalista de Paramore da una lección de amistad (Video de Facebook)

Es recurrente que la vocalista de Paramore, la famosa Hayley Williams suele dar discursos que dejan huella en sus fans, pero en esta ocasión sus palabras tocaron las fibras más sensibles de sus oyentes, pues habló sobre la amistad, y en especial de la amistad que tiene con uno de los integrantes de la banda, con Taylor York.

Aquí te dejamos todo lo que dijo Hayley:

"Lo irónico de declarar tu felicidad, es que la vida no se queda en donde estás y sigue avanzando. Odio decirselos de esta manera pero la felicidad no debería ser su objetivo, ¡NO DEBERÍA!, tal vez la esperanza pero la felicidad, no"

"Creo que lo que quiero decir, para resumir todo y decirlo rápido es que: No dejen de estar triste o molesto sobre algo que les quite la esperanza nunca".

"Me lo digo a mi misma más que a cualquiera de ustedes, porque a veces la vida te golpea justo en la cara, y está bien porque creo que es genial tener un ojo negro de vez en cuando".

"Creo que definitivamente está bien tener cicatrices, y está bien estar dolido y pasar dolor, y mostrarlo... ES POR ESO QUE TENEMOS AMIGOS en esta vida y música".

"He estado muy bendecida y emocionada todo el tiempo por poder combinar amistad y música como uno sólo".

Posterior a esas hermosas palabras, la cantante volteó hacia Taylor York y comenzó a agradecerle por su amistad.

"Cuando Taylor y yo estábamos escribiendo el último album lo vi pasar por un periodo donde la vida lo golpeaba en la cara. Creo que un signo de una verdadera amistad es cuando alguien sufre y sufre mucho contigo, así que me dolió verlo sufrir"

Hayley comentó muy conmovida que sin duda alguna ese año fue bastante difícil y no quisiera tener una temporada tan terrible como esa, pero agradece a la vida pues fue gracias a esa mala racha que entendió lo que significa tener un verdadero amigo en su vida.

Video de: Para los que amamos Paramore/FB

Aquí te dejamos el VIDEO DE FACEBOOK:

