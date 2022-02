Viral joven que vende refresco “Lait”, nos recordó al chico empanada

El vídeo joven que vende refresco “Lait” se va volviendo tendencia luego de viralizarse por la manera de vender. Fue luego que un usuario de TikTok subiera el clip donde se le puede escuchar cantar “Ooooooooh, coca cola lait, coca cola normal y coca cola cecececerooo” que comenzó a viralizarse.

Entre los comentarios se puede leer en el video de TikTok “Me lo cantan así y le compró 27 latas”, “El aprendió a romantizar su vida”, “Qué agradable sujeto”, “Tiene la voz de Chayaneeee”, “La tipa: ‘no te rias no te rias no te rias’”, “el Freddy Mercury de la playa”, “seguro no sabe que es famoso”, entre otras.

Inclusive el video ha llegado tan lejos que personas de otros países comenzaron a comentar al respecto y otros más insistían en hacer un remix del joven.

Joven que vende refresco “Lait” recuerda a Paco Orihuela

Coca Cola “Lait” vs Paco Orihuela.

El joven Francisco Orihuela se dio a conocer por la pícara manera en la que vendía sus empanadas, el chico dijo que no piensa en que necesita que aportar dinero a su casa: "más que verlo como un trabajo, me divierto y me la paso bien".

Es así como el joven que vende refresco “Lait” recordó a aquel jovencito que vendía empanadas en varios idiomas y que incluso llegó a rechazar la beca que Carlos Slim le ofreció.

