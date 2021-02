Viral: Captan a murciélago chupa sangre, el video aterra a las personas

La Verdad Noticias, informa sobre el caso aterrador que presenciaron algunas personas, mismo que fue grabado y compartido en las redes sociales. Un murcielago ataca a un perro para buscar chuparle la sangre.

Estos hechos, que han conmocionado, ocurrieron en Australia, uno de los lugares del mundo con más especies de animales exóticos, debido a su diversidad en flora y fauna. Pero lo que se grabó terminó por sorprender a los internautas.

El hecho fue que un enorme murciélago, conocido como zorro volador, se colocó en el cuello de un perro al que buscaba morderlo para poder conseguir su sangre.

Murcielago ataca a un perro y lo deja confundido.

Lo que se sabe, es que el video fue grabado en Bundaberg Central, Queensland, por el dueño del perro. En el video, subido a la famosa red social Tik Tok, se ve al gran murciélago colgado del cuello del Bull Terrier llamado “Buddy”, de 9 años, que además ha estado luchando contra el cáncer durante dos años.

El video a continuación muestra como el murciélago se encuentra en el cuello del perro, mientras que el can se muestra bastante confundido por tener al ser alado en el cuello mientras lo ataca, por lo que “Buddy” comienza a dar vueltas intentando quitarse a su agresor.

Demetrias Rejtano, dueño del perro, contó que “Buddy” lucía muy tranquilo, pero confundido y asustado con el hecho de tener un murciélago en el cuello. Demetrias trató de ahuyentar al animal, el cual después de un rato agita sus alas tratando de escapar.

El video se volvió ha acumulado más de 600 mil me gusta en TikTok y millones de visitas. Más tarde, Rejtano contó a medios locales que no sabía qué hacer, porque al igual que su mascota, estaba aterrado; sabía que el murciélago puede contagiar enfermedades y no quería que mordiera a su perro o él.

Finalmente, y pese a los momentos incómodos para “Buddy”, el zorro volador por fin se fue, sin que hubiera afectaciones para el can, aunque el dueño del perro dijo que alcanzó a ver que el murciélago tenía una ala lastimada.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!