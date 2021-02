Viejito confundido muestra permiso de MARIHUANA en vez de licencia para conducir

Sin duda alguna todos llegamos a equivocarnos, pero hay ocasiones que la equivocación ocurre en momentos menos inesperados, como es el que le ocurrió a un viejito quien por error enseñó su tarjeta de marihuana.

Mientras conducía su auto, en lo que parecía una zona boscosa, el abogado estadouniense John Morgan enseñó su tarjeta de marihuana medicinal en vez del carnet de conducir lo que le ha llevado a acumular más de 230 mil vistas en tan solo un día desde la publicación del video.

En el clip, publicado en el canal de TikTok del bufete de abogados Morgan & Morgan, y en el video se puede ver claramente como este defensor de la legalización de la marihuana recreativa en Florida habla de algunos rumores que lo rodean.

Viejito sorprendido mostrando su credencial de marihuana.

Como se podrá ver más adelante en la nota de La Verdad Noticias, lo más divertido comenzó cuando en vez de enseñar su tarjeta de conducir porque explicaba que no le creer que tenga una, terminó por enseñar la suya de marihuana.

Historia narrada del abogado

En el video publicado en la cuenta de Morgan & Morgan TikTok muestra a John Morgan conduciendo y explicando algunos rumores sobre sí mismo. "Lo más divertido es que no tengo licencia de conducir. Que no puedo conducir un automóvil", dice Morgan. "La gente me ve conducir y dicen '¿Qué haces conduciendo un coche?' Bueno, diablos, tengo licencia de conducir".

Ahí es cuando Morgan saca lo que cree que es su licencia y se lo muestra a la cámara "solo para demostrarlo de una vez por todas". Pero no es una licencia de conducir lo que vemos. "No, espera un minuto, esa es mi tarjeta de marihuana medicinal".

Se sabe que Morgan es un defensor de la legalización de la marihuana recreativa en el estado de Florida. Está en marcha un movimiento bipartidista para legalizar el uso responsable de la marihuana para adultos mayores de 21 años en Florida.

Al finalizar se puede ver al viejito sorprendido tratando de esconder la verguenza, pues queda bastante nervioso.

