Viejita de 89 años se vuelve youtuber de videojuegos (VIRAL)

A cuantos de nosotros nos hubiera encantado la idea de que cuando eramos niños y jugábamos un Street Fighter, un Super Mario World, o el legendario Contra, nuestra abuelita hubiera llegado a decirnos que si podía agarrar el segundo control para que ella pudiera jugar también y así podernos echar una reta de Super Soccer y por que no hasta unas carreritas en el Mario Kart.

Grand mama #Gamer.

Bueno ya no ¡lloren! ya sabemos que nos pusimos nostálgicos pero la realidad era que siempre jugábamos a escondidas y cuando la abuelita se daba cuenta, corría a desconectar la consola del súper nintendo y justo cuando estábamos a punto de matar a Mr. Bison con el Guille (legendario).

Pues bueno, bien sabemos que la edad no es un impedimento para que eso pudiera ocurrir ya que ahora sabemos que la tecnología esta al alcance de todos como los celulares y todo lo que tenga que ver con cosas inteligentes, aunque aveces las que más sufren son las madres y las abuelitas.

Aquí en esta historia créannos que no es así ya que una abuelita llamada Mori Hamako de 89 años de edad y mejor conocida como " la youtuber Gamer Grandma" dijo al medio de comunicación japones Games Park que desde hace 40 años, su mayor aficción son los videojuegos y desde entonces se ha dedicado a jugar

Gamer Grandma señaló que su primera consola fue una Cassette Vision, de 1981, (no pues no, ese si no lo conocemos). Sin embargo, luego se actualizó y adquirió a FamiCom, (ese menos) del Súper Nintendo para acá).

Mori Hamako es una de las fanáticas de los videojuegos por ello ha jugado titulos de las franquicias The Legend of Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, The Elder Scrolls y Battlefield, etc, (¡pfff! debe ser una leyenda en ese tipo d ejuegos).

Actualmente la abuelita youtuber cuenta con una consola de PlayStation 4 y comparte en la plataforma de Youtube sus partidas en vivo. La señora Mori Hamako señaló que tras ver videos de otros jugadores, le llamó más la atención y le pareció divertido compartir las suyas, en vez de jugar sola. El juego favorito de la youtuber es The Elder Scrolls V: Skyrim.

En el año 2014 fue cuando la estrella de los videojuegos Mori Hamako abrió su canal de YouTube el cual cuenta con más de 28 mil suscriptores.

