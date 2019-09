Viejita de 81 años logra zafarse de ladrona cuando se disponía a retirar dinero del cajero (VIDEO VIRAL)

La delincuencia no respeta ni a los ancianos. Una mujer de 81 años tuvo que detener con sus propias manos a una ladrona para que no le robara. Esto cuando se disponía a retirar dinero de un cajero automático. El video se ha hecho viral en YouTube.

Escapa entre jaloneos.

En las imágenes de YouTube se aprecia como esta malhechora se acerca sigilosamente a la anciana y, cuando los billetes estaban cerca a salir del cajero, fue directamente por el dinero. En ese momento, Doreen Jones, nombre de la veterana mujer, se enfrentó cuerpo a cuerpo con la ladrona callejera.

“Pensé, no, no te vas a llevar mi dinero, he trabajado duro para conseguirlo”, declaró Doreen a la BBC.

El intento de robo ocurrió el pasado 20 de mayo a las 10.20 horas en la localidad de Blackheath, cercana a Birmingham, en Inglaterra, pero el video fue recientemente publicado por la policía del sector.

Mira el preciso momento del intento de robo.

Según informan, la asaltante pedía limosna con un cartel cerca al cajero automático elegido por Doreen.

Lo curioso del video difundido en YouTube es que aparecen un par de hombres cerca al forcejeo entre la veterana mujer y la ladrona callejera, pero ninguno de ellos decidió intervenir para defenderla.

Lo lamentable del asunto es que Doreen ha sufrido dos ataques cardíacos que considera se deben a la ansiedad que le produce el trauma del asalto.

