Video viral: Pareja conquista TikTok al compartir cómo ha sido envejecer

Un video viral está conquistando a los usuarios de TikTok, y se trata de una pareja de abuelitos que comparten en su cuenta cómo ha sido su vida tras envejecer. El matrimonio conformado por Astrid Valencia G “Mutty” y su esposo “Jopeto”, comparten en internet un poco de cómo es su día a día tras jubilarse.

La pareja que lleva 60 años de casada se ha robado el corazón de los internautas con sus ocurrencias, y al revelar lo que algunos adultos mayores pasan cuando envejecen. Desde quedarse dormido mientras está leyendo, olvidar dónde puso las gafas (aunque las lleve en la cabeza), hasta confesar que ahora su gabinete del baño está lleno de medicinas.

Sin duda, el video viral de la pareja de abuelos se ha convertido en uno de los preferidos del internet; especialmente cuando dicen que al final del día lo que más esperan es la visita de sus familiares.

Video viral de abuelitos suma más de un millón de vistas

Los abuelitos "tiktokers" han conquistado el internet/Foto: TikTok

Ha sido tanta la popularidad del video viral que al momento de redactar la información en La Verdad Noticias, el video de la pareja compartido en la cuenta de TikTok @Astridvalenciag51, ya posee 1.5 millones de vistas.

Además de más de 800 comentarios de los internautas, quienes adoran ver lo felices que lucen los adultos mayores. “Yo apenas tengo 20 y me pasa todo eso” o “Aún no me he jubilado y ya me pasa lo de la nevera”, expresaron los seguidores, mientras que los ancianos agradecieron: “Gracias a cada persona por sus mensajes. No saben cuántos los apreciamos. Dios les bendiga”.

Abuelitos en TikTok

La pareja comparte parte de su vida en las redes sociales/Foto: TikTok

De acuerdo con la descripción del perfil de los abuelitos en TikTok, Astrid es de Alemania y Jopeto de Colombia. Tiene más de 700 mil seguidores en su perfil, y suelen compartir videos de parodias, así como de algunos momentos destacados en su vida como pareja.

Sin embargo, el video viral de sus vidas “después de jubilarse” es el que les ha dado mucha más popularidad en la famosa app de sincronización de labios, por lo que es posible que el matrimonio pronto tenga muchos más seguidores.

