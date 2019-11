Video viral: Mujer mezcla MENTOS con refresco y ocurre un gracioso accidente

Estamos seguros de que en redes sociales te has encontrado con infinidad de videos donde personas mezclan refresco gaseoso con mentos y muestran la reacción que existe entre estos dos productos, algunos han llevado al extremo está combinación aumentando las porciones del refresco y estas pastillas de menta que dan un efecto muy burbujeante; sin embargo, existen personas que no creen en la veracidad de los vídeos y quieren hacer el experimento por su propia cuenta, aunque no siempre es buen idea.

Tal fue el caso de una curiosa mujer identificada con el nombre de Kayla Claxton, quien suele realizar videos en TikTok en los que pone a prueba diferentes cosas, y en esta ocasión decía no creer nada sobre la mezcla entre Mentos y Coca Cola.

“No puede ser real”, dijo al inicio del video.

Por esa razón quiso realizar el experimento, pero el resultado no fue lo que esperaba, aunque si lo que quería era convertirse en alguien viral lo consiguió, pues la grabación consiguió miles de vistas de usuarios en México, España y Estados Unidos.

Quedó empapada de refresco

El video tiene una duración de nueve segundos, suficientes para que la joven se volviera viral. En el clip se puede observar que sostiene una botella llena de Coca-Cola y en la otra mano muestra el empaque de los mentos, acto seguido echa dos mentos al refresco y ocurre lo inesperado: el refresco burbujea de manera inmediata que no le permite alejar la botella y sale a chorro la bebida gaseosa empapando todo su rostro.

Muchos de sus seguidores reaccionaron ante este accidente, algunos se burlaban por la mueca que hizo al quedar mojada con el refresco, que incluso la hizo perder el maquillaje.

A continuación dejamos el clip que ya suma más de 8 mil comentarios. Escribe que opinas respecto al video, ¿Te pareció gracioso?.

