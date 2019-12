Video viral: Los típicos personajes de “La Posada del Jale”

“Las posadas del jale” ya han comenzado, miles de empresas en México organizan una fiesta de gala para sus empleados en donde además de la deliciosa cena también hay rifas de regalos o los típicos intercambios para la sana convivencia navideña sin embargo los internautas crearon un video que se ha hecho viral en las redes sociales en donde nombran a los típicos personajes de las posadas mexicanas.

Video viral: Los típicos personajes de “La Posada del Jale”

En las típicas posadas no puede faltar el baile. En México bailar es esencial para poder decir que fue una gran fiesta, si la gente no entra a la pista es porque el ambiente no es el adecuado o la música del DJ ha fracasado pero en el video que les mostraremos a continuación se observa cómo debe culminar una buena posada.

¡Todos en la pista!

Si, sabes que fue una gran fiesta cuando hasta el más serio y amargado está dentro de la rueda bailando un cumbión bien loco.

Checa todo nuestro contenido de viral

En el video viral se observan diferentes personajes que no pueden faltar en una empresa, “la marimacha”, “el vaquero arrítmico”, “la luchona”, “la de cobranza”, “los colados”, “la sexy vaguita”, “el cobrador”, “los que bailan de vuelta hasta el vals”, “la que se anda comiendo al jefe”, “la mosquita muerta”, entre otros personajes típicos de las empresas y las fiestas.

Tal vez te interese: ¡Diablos señorita! mujer se hace viral cargando un cartón

El video se ha compartido en decenas de páginas de Facebook y hasta por Whatsapp, ya que es fácil reconocer a uno que otro de los nombrados anteriormente.

VIDEO AQUÍ

En México las burlas y los apodos son una constante en las empresas para divertirse un rato, claro, mientras no caigan en el mobbing que es el bullying laboral se vale pasarla bien.

Únete a nosotros en Instagram