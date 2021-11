¿Video de gusanos venenosos en plátanos que circula en WhatsApp es real?

A través de WhatsApp y Facebook circula un video en donde se ve a decenas de gusanos venenosos en un plátano y en el texto de las imágenes, se afirma que al menos 50 toneladas de esta fruta proveniente de Somalia, presentan el mismo problema, lo que ha causado asombro entre los usuarios, pero la noticia fue desmentida.

Debido al impacto que tuvo este hecho, las autoridades somalíes se vieron obligadas a hablar públicamente del tema, debido a que tenían una crisis económica en este sector.

Pese a que no se especifica que gusano es el que supuestamente invadió el cargamento, muchos usuarios afirman que son de los animales más venenosos del planeta, lo que despertó el pánico entre los usuarios de todo internet.

Desmienten gusanos venenosos en 500 toneladas de plátano

La fruta es proveniente de Somalia y se desmintió la información

La cadena de WhatsApp que se viralizó en todas las redes sociales también señalan que el supuesto gusano provoca la muerte en 12 horas luego de consumir el plátano contaminado, por eso pidieron no comprar esta fruta.

“Absténganse de comprar y comer banano en estos días, o si las compra, asegúrense de abrirlas por dentro”.

La noticia llegó a países como Chile, Venezuela, India, España y Abu Dabi, y las autoridades también salieron a desmentir la información pidiendo a la población informarse únicamente en sitios oficiales.

Varios expertos afirman que es normal que haya gusanos en las frutas, y aunque no se dijo nada de lo venenosos que pueden ser, señalaron que no es algo tan fuera de lo común, por lo que pidieron no alarmarse.

¿Qué pasa si me pica un gusano quemador?

El daño a la salud puede resultar muy grave

Las orugas resultar ser peligrosas debidas a que están cubiertas de pelos y que al contacto con ésta, pueden irritar la piel e incluso provocar vómito, calambres, convulsiones, y lesiones sumamente dolorosas.

Podrían incluirse con los gusanos más venenosos que no se deben tocar, pues algunas de las orugas pueden presentar daños irreversibles y en el peor caso, la muerte, de acuerdo con datos confirmados a La Verdad Noticias.

