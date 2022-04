Video capta a su papá y a su tía saliendo del motel ¿Quién es Mireya Panini? Foto: Twitter @Don_Mollera

Un video viral dejó ver como una joven captó a su papá y a su tía saliendo juntos de un motel, cómo resultado del altercado a la tercera en discordia la apodan Mireya Panini, ¡tienes que ver la grabación!

En La Verdad Noticias te revelamos que todo ocurrió en Gómez Palacio, Durango y que el video se hizo viral, luego de que la joven afectada compartiera todo en un ‘live’.

Papá y tía son captados en video tras salir del motel

Se dio a conocer que el “en vivo” se realizó desde la cuenta de Facebook de Natali Oliva, desde ahí los internautas se enteraron que la joven encontró a su papá saliendo con su tía de un motel, algo que también presenció su madre, ya que, la mamá y la hija iban juntas.

Ante esto, la joven da a conocer la identidad de la tía, a quién señaló como Mireya Hernández, a quien se refirió de forma despectiva y llena de furia, entre las frases más destacadas que le lanzó la chica estuvo la siguiente:

"Corre Mireya, corre como la rata que eres. Pin** vieja asquerosa, ¿cómo te atreviste, perra?”

Cabe mencionar que durante el altercado se ve al papá, a quien la hija le pide alejarse y no volver nunca a su casa, y también, estuvo en el lugar una patrulla, a quién la joven pide llamar una ambulancia, pues al parecer todo el acontecimiento afectó la salud de su madre que no podía creer todo lo que estaba pasando.

¿Por qué la apodaron Mireya Panini?

Meme sobre Mireya Panini. Foto: diariodelyaqui.mx

Los internautas no dejaron pasar este momento épico del internet para recordar lo que pasó con Karla Luna y su mejor amiga Karla Panini, quien le robó su marido Américo Garza, ya que evidentemente el caso es muy similar, solo que en el de Mireya, son hermanas y no mejores amigas, sin duda, el internet no perdona nada.

