Video: Pelea callejera entre mujeres termina con un golpe fatal de la UFC

El vídeo de la pelea callejera entre mujeres que termina con un golpe fatal del UFC se ha viralizado por todo Estados Unidos ya que muestra como las dos chicas se dan con todo en plena luz del día en las calles de Nueva York.

La pelea comenzó ( según cuentan usuarios que compartieron el vídeo ) por un pleito de amor.

Una de las chicas envío textos vía WhatsApp al pretendiente con palabras subidas de tono. Esto enfureció a la otra chica la cual decidió ir a encararla para dejar en claro este asunto.

Este encuentro no terminó muy bien ya al encontrase no dejaron de insultarse hasta llegar al desenlace de la situación donde terminaron a golpes limpios hasta que una de ellas le realiza una llave estilo UFC y la deja noqueda en el piso esto no freno a la chica y continuo golpeándola en el suelo.

El vídeo cuenta con más de 500 mil reproducciones en Facebook.

Sobre el novio aun se desconoce su paradero pero lo que si se sabe es que la chica noqueda fue hospitalizada y ya se encuentra en mejores condiciones.