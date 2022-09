Video: Metro de la CDMX no se detiene durante 12 estaciones, reportan en Tik Tok

Un conductor del Metro de la Ciudad de México recorrió 12 estaciones de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, sin detenerse, denunciaron usuarios a través de redes sociales.

A través de TikTok el usuario Sam Guiovanni Pache compartió un video en el que muestra que el convoy en el que viajaba no se detuvo en su recorrido de las estaciones Villa de Aragón a Buenavista, donde termina la línea.

En el video se puede ver que llegan a la estación San Lázaro y el conductor no se detiene pese a que en el interior del convoy viajan varios pasajeros.

Video en Tik Tok de usuario del Metro CDMX

Incluso el usuario bromea con la situación y dice que informará en qué concluye la travesía.

“Qué miedo, les digo en que concluye, o tal vez no”, se lee en el video.

Incluso los pasajeros jalaron la palanca de emergencia, que de acuerdo con el protocolo del Sistema de Transporte Colectivo (STC), implica el alto total del tren en la estación más cercana para que los cuerpos de emergencia atiendan cualquier eventualidad, no obstante, fueron ignorados por lo que el tren continuó su marcha.

Segundo video en Tik Tok de usuario que denuncia al Metro

En un segundo clip se observa a las personas descendiendo el tren. De acuerdo con Sam, ninguna autoridad informó la razón por la que el Metro no se detuvo por más de 12 estaciones. Al fondo es posible escuchar a una mujer informando a través de un megáfono que el convoy dejaría de ofrecer servicio, por lo que peo seguridad nadie debería permanecer a bordo.

Hasta el momento el STC no ha emitido ningún comentario al respecto. Algunos usuarios tomaron con humor el hecho y aseguraron que el conductor no detuvo su marcha debido a que los pasajeros no le indicaron, tal y como se hace en un camión, o que incluso se trata de un servicio exprés.

