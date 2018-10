Vídeo: Después de un cuarto de siglo abren capsula de tiempo de estudiantes del 1993

Vídeo: Después de un cuarto de siglo abren capsula del tiempo de estudiantes del 1993

Hace 25 años unos estudiantes de la Universidad de Shenandoah, una escuela privada de Winchester, en Estados Unidos, enterraron una capsula de tiempo, con objetos que la gente solía usar en 1993.

Después de un cuarto de siglo esta capsula ha sido desenterrada, el momento fue gravado y el vídeo donde los estudiantes abren la capsula y sacan lo que había dentro, se ha viralizado mostrando como con el tiempo las generaciones han cambiado.

Arriba de donde estaba enterrada la capsula, había una lápida que tenía escrito “clase del 93, capsula del tiempo, abrir en 2018”

Cuando por fin la capsula fue desenterrada, los objetos fueron sacados unos por uno, entre los articulos que contenía la capsula del tiempo están:

Un casete, una portada del periódico The Winchester Star del 8 de mayo de 1993 sobre la guerra entre Serbia y Bosnia, Collares en forma de chupete infantil, un dinosaurio de juguete de la película 'Parque Jurásico', una caja de preservativos que por cierto caducó en marzo de 1997, una nota escrita a mano con el texto: "Petición: Gloria Warner, ¿quieres bailar con Marvin Grice el 6 de mayo de 1993?", un juguete de Winnie the Pooh, incluso en la capsula de tiempo se encontraron objetos más antiguos que ese año, como un disco de vinil de The Beatles de 1960, entre otras maravillosas cosas.

Por el tiempo y la humedad la capsula del tiempo se encontraba un poco deteriorada, sin embargo eso no importó porque las personas que se encontraban al momento de abrir la capsula, se emocionaron y mostraran muy contentos ante los objetos encontrados luego de un cuarto de siglo que fueron enterrados.