‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en inglés arrasa en TikTok

El usuario llamado natas.natas de TikTok sorprendió a sus seguidores al lanzar una versión en inglés del ‘Vete ya’ uno de los temas clásicos de Valentín Elizalde. El cover se volvió tendencia y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La versión acústica de este tema está conquistando la red social de videos cortos, pues a pesar de que han pasado más de 16 años de la muerte de ‘El Gallo de Oro’ sus canciones siguen sonando en diversas plataformas musicales.

Recordemos que no es la primera vez que tiktokers reviven al intérprete a través de sus canciones, pues tiempo atrás un usuario sorprendió con cantando coreano la canción ‘Vete ya’, por lo que en esta ocasión fue interpretada en el idioma inglés.

Canción ‘Vete ya’ en inglés

En el video del cover de este tema se puede ver al tiktoker con una guitarra acústica en mano, mientras entona el coro en inglés. Para versión, el joven cambió la frase: “vete, si no sientes que mi boca te provoca cuando ronda por tus labios” por "go away, if you don´t feel my mouth provoking some sweet sensation when it runs across your lips".

El clip compartido por el usuario Natas Pantalones Parabólicos ha alcanzado millones de reproducciones y miles de reacciones por parte de los fans de ‘El Gallo de Oro’, quienes recordaron con nostalgia al fallecido cantante.

“Saca la canción completa, te quedó muy bien”; “Puedes terminarla porfa? La necesito para oírla mientras limpio”; #Woooow qué padre te quedó”; “La canción suena como si fuese oficial! que Rayooos, esto debería estar en Spotify” fueron algunas de las reacciones de los internautas.

¿Qué edad tenía Valentín Elizalde cuando falleció?

El cantante murió en 2006.

El intérprete fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en punto de las 3 de la madrugada tras ofrecer una presentación en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Perdió la vida tras recibir varios disparos de armas de fuego AK-47, AR-15 y de 38-SUPER. Valentín Elizalde conocido por el clásico tema ‘Vete ya’ murió a la edad de 27 años de edad.

