Venden carta de 'Winnie the Pooh' a un joven fanático por más de $15,000 USD.

Una carta de 1935 firmada por el célebre personaje de Disney "Winnie the Pooh", en realidad escrita por el ilustrador Ernest Howard Shepard, alcanzó el triple de la cantidad esperada cuando se vendió por más de $15,000 USD en una subasta.

La nota, que incluía un dibujo del oso titular de la serie de libros de AA Milne, así como el mejor amigo Piglet, se disculpa con un joven fanático llamado "Buffkins" por perderse su fiesta de cumpleaños.

Dominic Winters Autioneers dijo que "Buffkins" era un apodo de la infancia para Harry Stopes-Roe, cuya madre, Marie Stopes, era amiga íntima de Shepard, famoso caricaturista y dibujante británico conocido por sus ilustraciones para cuatro libros de Winnie the Pooh.

Carta de Winnie the Pooh a joven fanático es vendida

La familia Stopes-Roe dijo que Harry a menudo invitaba a "Winnie the Pooh" a sus fiestas de cumpleaños, y el ilustrador respondía con una carta pidiendo disculpas por la ausencia del oso favorito entre los amantes de Disney.

La carta está plagada de errores ortográficos intencionales por parte de “Pooh”, para hacerla un poco más real y creíble ante los ojos del niño que la recibió. "Lamentamos mucho no poder asistir a su fiesta el 30 de marzo, pero vamos a estar lejos. Muchas gracias por invitarnos", dice la nota.

Se esperaba que la carta alcanzara una oferta máxima de hasta $5,000 cuando cayó bajo control de subastas el pasado jueves, pero terminó vendiéndose por un total de $15,521 USD.

Winnie the Pooh, también llamado Winnie Pooh en las traducciones de Disney, es un osito antropomorfo que es protagonista de varios libros familiares creados por Alan Alexander Milne y posteriormente estelarizó numerosas adaptaciones de The Walt Disney Company.

La primera colección de historias sobre este personaje comenzó con el libro Winnie the Pooh, que continuó con The House at Pooh Corner (1928). Milne también incluyó un poema sobre el oso tanto en el libro para niños When we were very Young (1924) como en Now we are six (1927); los cuatro volúmenes fueron ilustrados por E. H. Shepard.

Con información de bbc.com