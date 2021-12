Vegetariana vivió un “trauma” en McDonald’s: le dieron una hamburguesa de carne

La mujer denunció en redes sociales que no le dieron la hamburguesa vegetariana que ordenó/Foto: Complex

McDonald’s actualmente ofrece en diversos países su hamburguesa “McPlant”, hecha a base de plantas y que es una opción ideal para los vegetarianos y veganos. Sin embargo, una mujer en Estados Unidos denunció en Twitter que vivió un “trauma” en una de las sucursales de esta franquicia, debido a que le dieron por error una hamburguesa con carne, en lugar de la que es libre de crueldad animal.

Charlotte Sunshine fue la persona que aseguró haber quedado “traumatizada” después de darse cuenta que estaba comiendo una hamburguesa hecha con animales. Por lo que la joven estalló contra la empresa de comida rápida.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las personas veganas han protestado en este y otros restaurantes que sirven alimentos hechos con animales o productos derivados de origen animal.

La joven vegetariana vomitó y lloró tras notar que comió carne

La hamburguesa era de pollo y no de plantas/Foto: Político MX

Charlotte explicó en su publicación que cuando le dió una mordida a su hamburguesa supuestamente vegetariana, se dió cuenta que en realidad era una hamburguesa de pollo, algo que de inmediato la hizo vomitar y por lo que comenzó a llorar.

“Estoy completamente traumatizada por recibir un pollo etiquetado como una hamburguesa vegetariana cuando nunca he comido carne en mi vida”, aseveró la joven estadounidense.

“He vomitado y todavía me siento mal, ¡Es peligroso etiquetar mal la comida! Le di un mordisco y luego, cuando lo tragué, me di cuenta de que esto no era lo que esperaba morder”, agregó Charlotte.

La hamburguesa vegetariana de McDonald’s está hecha con una “carne” a base de plantas desarrollada conjuntamente con la marca Beyond Meat, de acuerdo con el sitio oficial de la franquicia. Se puede convertir en una opción vegana si el cliente la ordena sin mayonesa y sin queso.

Vegetariana asegura que nunca volverá a comprar en McDonald’s

La hamburguesa vegetariana luce casi igual que una hecha con animales/Foto: euronews

Después del desafortunado momento que vivió, Charlotte Sunshine declaró que no volverá a comprar en este restaurante de comida rápida, ya que fue tanto el daño moral que sintió, que incluso recurrió a su novio para que la acompañara mientras ella trataba de superar lo que había ocurrido.

“Nunca más volverá a comer McDonald’s”, indicó la joven. Ante esto, la empresa ofreció una disculpa a la chica afectada mediante un comunicado: “reconocemos que no es aceptable servir carne cuando se ha pedido un producto vegetariano, y nos disculpamos sinceramente con el cliente por el error que se cometió en este caso”.

