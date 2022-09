Vecino le quemó su camioneta simplemente porque no le gustaba verla

Un usuario de TikTok publicó un video contando su experiencia, la cual retomó La Verdad Noticias, en la cual dice que un vecino le quemó su camioneta porque le molestaba verla.

El hombre se identifica en la red social como Matías González (@mat.gonzalezxr) y es de Argentina. Él cuenta que compró una camioneta vieja para hacer fletes y mudanzas; sin embargo, cuando no estaba trabajando, la dejaba frente a su casa, acción que no le parecía a su vecino.

"Ese vecino no era un tipo cualquiera, de esos locos que tenían problemas con todo el mundo", advierte.

Agregó, “Estaba loco, era problemático y compartía medianera (espacio entre dos casas) conmigo. Me dijo que le molestaba mi camioneta y que la sacara de enfrente de mi casa".

Matías dice que la camioneta no estaba frente a casa de su vecino y no le estorbaba su su garage (...), por lo que contó “Lo mandé a pasear, le dije de todo, el tipo también me dijo de todo, y entre las amenazas que me dijo, dijo que le iba a prender fuego", recuerda.

Vecino le quemó su camioneta

La amenaza fue cumplida, el vecino le quemó su camioneta.

El vecino le quemó su camioneta, Matías cuenta que se despertó a la 01:00 am porque escuchó el claxon de su camioneta y al asomarse vio una llama de tres metros que desprendía de su camioneta. "Me quedé shockeado por dos segundos, luego fui, me senté en la cama y llamé a los bomberos", recuerda.

"Esa Chevrolet era una camioneta media vieja, venida a menos, pero a mí me había costado un montón comprarla, no me la regalaba nadie; para mí significaba muchísimo y yo la manejaba orgulloso", declara.

Pero como la camioneta era un modelo viejo, no estaba asegurada contra robo ni incendio, así que sólo observó cómo se quemaba su patrimonio y los arreglos que le había hecho.

El vecino le quemó su camioneta y las autoridades no le ayudan

Al ir a la Comisaría a hacer la denuncia, checaron los documentos y comenzaron a hacerle preguntas sobre el tema y lo comenzaron a inculpar de un delito.

El caso pasó a la Comisaría a la Fiscalía, en donde le dijeron que mandarían peritos para ver la camioneta, y un par de días más tarde la camioneta ya no estaba en su sitio, por lo que fue con las autoridades de tránsito, donde enfrentó al encargado que le dijo:

"Yo soy el director de tránsito y si mañana paso y me quiero llevar un auto, lo levanto y no tengo que notificar a nadie", relató Matías.

Tras muchas trabas, Matías quiso tomar venganza, pero aseguró: "Pero no una venganza que incluya esperar una salida a uno para matarlo a palos o quemarle la casa a otro", asegura "ése es el camino que elegían ellos". "Mi venganza en ese momento fue arreglar la camioneta y dejarla mucho mejor de lo que estaba antes, incluso", asegura.

"Volverla a estacionar enfrente de mi casa más linda de lo que estaba antes".

Llega el karma

Vecino le quemó su camioneta, con el tiempo el malvado vecino terminó por asesinar a un hombre y suicidarse.

Matías contó que quienes quisieron afectar terminaron con problemas mucho más grandes.

"Mi vecino terminó matando a una persona y quitándose la vida en ese mismo acto y el otro de tránsito terminó siendo echado del municipio también por una causa penal", relata.

El usuario de TikTok agregó sobre su historia donde su vecino le quemó su camioneta: "Los dos tocaron fondo". "Seamos personas de bien que a la larga traen mejores consecuencias", dijo Matías en su video viral.

