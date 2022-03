Va al IMSS, le ponen mal el yeso, no puede quitarse la chamarra y se hace viral

A través de su cuenta de Twitter un joven denunció que al acudir al IMSS le colocaron mal su yeso y no le permitieron quitarse su chamarra antes, por lo que su historia se ha hecho viral en redes.

El protagonista de esta historia es Axel Fernando, un usuario de Twitter que reveló que acudió a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social después de haber sufrido una fractura. Señaló que debido a su lesión le colocaron un yeso, pero la persona encargada del procedimiento no le dejó quitarse su chamarra, por lo que estaba batallando ya que no podía quitársela.

"Le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela" escribió el joven en su cuenta de Twitter junto con una fotografía en la que se ve su chamarra café y su mano enyesada.

La publicación desató polémica

Mames @Tu_IMSS le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitstmela ���� ¿Que siguen el método del doctor Nick Riviera? pic.twitter.com/eU74lulQW5 — Axel Fernando (@AxxRess) March 17, 2022

Hubo personas que le dieron la razón al joven asegurando que fue una falta de empatía por parte del personal médico, mientras que otros lo criticaron asegurando que el trabajo de los médicos es cuidar la salud de las personas y no su ropa.

“Con todo respeto compa, la prioridad de un médico nunca será cuidar de tu ropa. Te rompiste la mano pero no quieres romper la chamarra” se lee en uno de los comentarios.

Pero la imagen pronto causó controversia, no precisamente por la chamarra, sino porque de inmediato los internautas le señalaron al joven que el yeso estaba mal puesto, por lo que sería mejor que acudiera a otro especialista para que se lo retiren y le coloquen otro nuevo.

"Compa, ese yeso está mal puesto, corre con alguien que sepa y te lo cambie de inmediato. Te lo dice alguien que estuvo una semana con un yeso mal puesto y hasta me dolía el asunto... obviamente fue en hospital público", escribió un usuario en Twitter.

Usuarios criticaron al IMSS y la publicación se hizo viral

El joven indicó que requirió cirugía tras la fractura

Más tarde Axel reveló que acudió a un hospital particular para una mejor evaluación, donde le revelaron que efectivamente el yeso estaba mal puesto, por lo que se lo retiraron y le colocaron uno nuevo, además que requirió cirugía.

"Actualización, fui a un médico particular gracias al seguro de mi moto y me van a operar, gracias por nada IMSS".

Como era de esperarse el caso se hizo viral, pues no faltaron los comentarios donde los usuarios criticaron al IMSS y otros derechohabientes compartieron sus experiencias similares.

