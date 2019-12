VIRAL: sueña tres veces que gana 500 mil dólares, compra boleto y gana ese premio

Cuando deseas mucho algo realmente ¿se te puede cumplir? cuidado con lo que deseas, aunque la historia del día de hoy no es tan mala o trágica como parece, es todo lo contrario ya que un joven tuvo 3 veces el mismo sueño, donde cuenta que en los tres episodios ganaba la lotería, se le hizo tan raro que la última vez no dudo ni un segundo en ir a comprar un billete, días después ganó 500 mil dólares y la noticia se hizo viral.

Jesse Fravala, un joven de 23 años de Drummond, estado de Míchigan, en Estados Unidos ganó un gran premio de lotería de 500 mil dólares, exactamente la misma cantidad que había soñado que ganaría en sus tres sueños. Todos quisieramos tener la misma suerte que este hombre.

El joven dijo a un medio de comunicación que compró cinco boletos de Michigan Lottery, decidido a probar suerte tras haber tenido tres sueños proféticos.

"He tenido tres sueños en los que ganaba 500 mil dólares jugando este juego".

Dijo Fravala en una entrevista para el medio. Los primeros cuatro boletos no le trajeron nada de suerte, pero cuando se estaba dando por vencido, el quinto resultó el ganador y así le generó una gran sonrisa en su rostro la cual creemos no se le quite por mucho tiempo.

"Tampoco esperaba ganar nada en el último, así que cuando gané los 500 mil dólares no creí que fuera real. Tenía lágrimas en los ojos". (jaja de seguro creyó que se encontraba en el cuarto sueño y de repente iba a despertar).

Fravala reclamó su premio el día Lunes 9 de Diciembre en la sede local de la lotería. El joven planea utilizar parte del dinero en comprar un nuevo coche y hacer inversiones con el resto. Vaya que la Navidad le llegó por adelantado.

La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. Esta idea carece de respaldo científico. Pero miren que a este joven si le resultó. La verdad más que envidia, enhorabuena por ganarse ese premio.

