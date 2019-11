VIRAL: solo comió pollo frito de KFC durante una semana y bajó de peso

Tal vez deseas bajar de peso, pero el solo hecho de pensar en comer ensaladas y alimentos desabridos hace que se te quiten las ganas y pierdas todo el ánimo; pero no te preocupes, tal vez ya existe la opción para hacerlo. Mike Jeavons tiene 34 años, vive en Reino Unido, y decidió realizar un experimento: comer solo alimentos de Kentucky Fried Chicken durante una semana y ver si así lograba bajar de peso.

KFC y bajó de peso.

Parece algo absurdo, pero la cuestión es que el resultado fue positivo, (¡de entrada!), Mike adora el pollo frito que venden en este lugar, así que decidió probar esta “dieta” durante una semana y ver qué es lo que sucedía. No se trató de comer todo lo que quisiera, sino que limitó su consumo a 2,000 calorías diarias, con lo que logró bajar un kilo en esos 7 días.

VIRAL: solo comió pollo frito de KFC durante una semana y bajó de peso

Eso suena bastante bien, aunque hay algunos inconvenientes que debes saber antes de que salgas corriendo al KFC más cercano. Primero, la economía, porque el menú que se ofrece en estos restaurantes de comida rápida no es precisamente barato, además de que deberás agregar el costo del transporte si no hay uno cerca de tu hogar.

Así resumió su aventura este hombre:

“Me encanta KFC y quería ver si aún me encantaría si fuera todo lo que comiera durante una semana. Después de que detuve el experimento, la semana siguiente sentí sed constante y dolores de cabeza. ¡Realmente extrañaba a KFC!”

VIRAL: solo comió pollo frito de KFC durante una semana y bajó de peso

“Fue muy divertido comer toda esta comida traviesa. ¡Todos los días estaría ansioso por comerla! Es genial como un regalo ocasional, ¡pero no es algo que recomendaría comer todos los días! ¡Fue divertido pero no me gustaría volver a hacerlo!”

Esto suena lógico, porque además en determinado momento fastidia comer lo mismo todos los días, aunque sea tu comida favorita; además, debes tener en cuenta que lo principal es tu salud, no solamente bajar de peso.

Tal vez te interese: VIRAL: página retó a seguidores a dibujar un pato, los resultados fueron ¡impresionantes!

VIRAL: solo comió pollo frito de KFC durante una semana y bajó de peso

Pero luego vienen las complicaciones de otro tipo, como en este caso el consumo de sal y de grasas, por lo que, aunque no te guste, debes tener una alimentación balanceada; de lo contrario, tarde o temprano vendrán los problemas.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram